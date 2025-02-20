مرض خطير يضرب بريطانيا ينتقل من حليب الأغنام.. ما هو فيروس اللسان الأزرق؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا تزال عدد من الدول تعاني من انتشار الفيروسات الخطيرة والقاتلة، التي تنتقل من شخص لآخر، وربما من الحيوانات والحشرات للبشر، ومؤخرًا حذرت بريطانيا من اكتشاف حالات جديد خارج المناطق المحظورة، للمزارعين بسبب انتشار فيروس اللسان الأزرق، الذي ينتشر من لدغات البعوض أو حليب الأغنام.

مرض خطير يضرب بريطانيا ينتقل من حليب الأغنام

وفقا لما ذكرت الصحيفة البريطانية bbc، فإن فيروس اللسان الأزرق، يستهدف عادة الأغنام والماشية وينتقل للإنسان عن طريق الحليب أو الصوف أو اللمس، إذ قررت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية ووكالة صحة الحيوان والنبات في بريطانيا، توسيع منطقة الحظر بشأن فيروس اللسان الأزرق.

ما هو فيروس اللسان الأزرق؟

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة البريطانية، ومنظمة woah الدولية المسؤولة عن تحسين صحة الحيوان في جميع أنحاء العالم، ومركز الأمن الغذائي والصحة العامة، بجامعة ولاية آيوا، فإن فيروس اللسان الأزرق، مرض فيروسي ينتقل من النواقل، ويصيب الدواجن والأنغام والماعز والبقر والجاموس والغزال، والإبل ومعظم أنواع الظباء، وتظل العدوى بفيروس اللسان الأزرق غير ظاهرة في الغالبية العظمى في الحيوانات المصابة، ولكن يمكن أن تسبب مرضا مميتا في نسبة معينة من الأنغام والماعز، فضلًا عن الحشرات التي تنقل المرض بعد تغذيتها على الحيوانات الحاضنة للفيروس.

تختلف شدة المرض بين الأنواع المختلفة من الحيوانات، حيث تكون الأعراض أكثر حدة في الأغنام، ما يؤدي إلى النفوق، وفقدان الوزن ووقف نمو الصوف.

انتقال فيروس اللسان الأزرق وانتشاره

وتعد الحشرات الناقلة هي العنصر الأبرز في انتقال فيروس اللسان الأزرق بين الحيوانات، التي تتغذى على امتصاص دم الحيوانات المصابة، وتنقل المرض.

أعراض فيروس اللسان الأزرق

تختلف الأعراض السريرية في الأغنام المصابة، على النحو التالي:

الحمى

نزيف

تقرحات في أنسجة الفم والأنف

زيادة إفراز اللعاب وإفرازات الأنف

تورم الشفتين

تورم اللسان

تورم الفك

التهاب الشريط التاجي

العرج.

الضعف والاكتئاب

فقدان الوزن.

الإسهال الغزير

القيء

الالتهاب الرئوي.

زرقة اللسان

إجهاض النعاج الحامل

توقف في نمو الصوف عند تعافي الأغنام.