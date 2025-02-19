القاهرة - سمر حسين - صحة

العديد من الأمهات قد يواجهن تحديات في تحديد ما إذا كانت الأعراض التي يعاني منها أطفالهن هي أعراض طبيعية أم أنها تحتاج إلى استشارة طبية عاجلة، وبعض الأعراض قد تكون مؤشرا على مشكلات صحية أكثر تعقيدًا تتطلب التدخل الطبي الفوري، ووفقًا لما يوضحه الدكتور علي عادل، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، في تصريحاته لـ«الوطن»، هناك 5 علامات في طفلك تستدعي زيارة الطبيب فورًا.. لا تتجاهليها أبدًا، حيث إن العلاج المبكر قد يساعد في تجنب حدوث مضاعفات صحية قد تؤثر بشكل كبير على صحة الطفل.

5 علامات في طفلك تستدعي زيارة الطبيب فورًا.. لا تتجاهليها أبدًا

- تورم المفاصل أو العضلات

يعد الشعور بآلام مستمرة أو تورم في المفاصل والعضلات من الأعراض التي لا يجب تجاهلها، حيث يمكن أن يكون هذا التورم أو الألم دلالة على وجود التهاب في المفاصل أو مشكلة عضلية ناتجة عن عدوى فيروسية، وأشار الدكتور علي عادل إلى أن آلام المفاصل قد تتفاقم بشكل سريع إذا لم يتم التعامل معها بشكل سريع، ما يسبب للأطفال معاناة شديدة وقد يؤدي إلى حدوث مشكلات صحية أخرى، ويوصي الدكتور علي عادل بضرورة زيارة الطبيب على الفور إذا شعر الطفل بألم مستمر في المفاصل أو العضلات لمراجعة السبب وتحديد العلاج المناسب.

- تورم الأطراف السفلية

إذا لاحظت الأم تورمًا مفاجئًا في قدمي الطفل أو ساقيه، فهذا يعد من الأعراض التي قد تكون مرتبطة بمشاكل صحية تتعلق بالجهاز الدوري أو احتباس السوائل داخل الجسم، إذ أوضح الدكتور علي عادل أن التورم قد يكون نتيجة اضطراب في الدورة الدموية أو مشاكل أخرى، ويجب أن يتم تقييم الحالة من قبل الطبيب المتخصص لتشخيص السبب، وفي كثير من الأحيان، يكون العلاج بسيطًا إذا تم اكتشاف الحالة مبكرًا، لذلك، ينصح بضرورة متابعة هذه الحالة مع الطبيب لتجنب المضاعفات.

- اضطرابات النوم والأرق

الأرق المستمر أو اضطرابات النوم قد تكون أحد الأعراض التي يواجهها الأطفال نتيجة لعدة عوامل، مثل التوتر النفسي أو الإجهاد العصبي، ولكن في بعض الأحيان قد يكون وراءها أمراض صحية مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو أمراض عصبية، ونبه الدكتور علي عادل إلى أن الأرق الشديد أو اضطرابات النوم المستمرة قد تكون إشارة إلى مشكلة صحية أكثر تعقيدً.

- ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم

ويعد ارتفاع ضغط الدم المفاجئ من العلامات التي تستدعي تدخل الطبيب فورًا، وقد يصاحب هذا الارتفاع في الضغط أعراضًا مثل الدوار والصداع، ويمكن أن تكون هذه التغيرات في ضغط الدم مؤشرًا على مشاكل صحية أكثر تعقيدًا، مثل أمراض القلب أو السكتة الدماغية في الحالات المتقدمة، وأوضح الدكتور علي عادل أنه في حالات ارتفاع ضغط الدم المفاجئ، يكون من الضروري أن يتم تشخيص الحالة بأسرع وقت ممكن، لأن عدم التدخل المبكر قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تؤثر على حياة الطفل.

- صعوبة في البلع أو الحلق الجاف

إذا كان الطفل يعاني من صعوبة في البلع أو يشعر بحلق جاف لفترة طويلة، فقد تكون هذه الأعراض علامة على مشكلات صحية تتعلق بالجهاز الهضمي أو التهابات في الحلق، وعلق الدكتور علي عادل قائلاً إن هذه الأعراض قد تكون ناتجة عن اضطرابات في الجهاز الهضمي أو التهاب الحلق، ويجب التشخيص المبكر لهذه الحالات لتجنب تفاقمها.