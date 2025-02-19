الامارات | ماسك: «غروك 3» أذكى ذكاء اصطناعي على وجه الأرض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم الملياردير، إيلون ماسك، المقرّب من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عرضاً تعريفياً بالنسخة الأحدث من برنامج الذكاء الاصطناعي «غروك 3» (Grok 3)، الذي صممته شركته المتخصصة في هذا المجال، ويأمل أن يتيح له التنافس مع «تشات جي بي تي» الأميركي و«ديب سيك» الصيني.

وقال الملياردير الأميركي، خلال عرضه الإصدار الأحدث من «غروك 3»، إن وظيفة «غروك» هو فهم الكون، وأضاف: «نحن مدفوعون بالبحث عن طبيعة الكون، وهذا ما يدفعنا أيضاً إلى أن نكوّن ذكاء اصطناعياً يبحث عن الحقيقة قدر الإمكان، حتى لو كانت هذه الحقيقة تتعارض أحياناً مع ما هو مناسب سياسياً».

وسيتاح «غروك 3» في البداية مجاناً لمشتركي «إكس بريميوم+»، قبل إتاحته لفئات أخرى من الجمهور.

وفي إعلان ماسك، الأحد، عن إطلاق «غروك 3»، وصفه بأنه «أذكى ذكاء اصطناعي على وجه الأرض».

وقال الأسبوع الفائت في كلمة بالفيديو ضمن مؤتمر في دبي: «نعتقد أنه سيكون أفضل من كل الأدوات الأخرى»، وأضاف: «قد تكون المرة الأخيرة التي تكون فيها أداة ذكاء اصطناعي أفضل من غروك».

ونفذت شركة «إكس إيه آي»، في ديسمبر الفائت، حملة اكتتاب جديدة لجمع ستة مليارات دولار بهدف «تسريع تطويرها».