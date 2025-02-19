الامارات | تحذير من مادة ضارة في«سيروم» الرموش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر صندوق التأمين الصحي بألمانيا من استخدام «سيروم» الرموش المحتوي على مادة «البروستاجلاندين»، لخطورتها على صحة العين بسبب تأثيرها المشابه للهرمونات.

وأوضح الصندوق أن الآثار الضارة الأكثر شيوعاً لمادة «البروستاجلاندين» في منطقة العين تشمل ما يلي: احمرار العين وتهيجها، والشعور بحكة وحرقان بها، جفاف العين أو زيادة الإفرازات الدمعية، آلام العين والصداع، الطفح الجلدي واسمرار الجلد حول العين، احمرار الجفون وتورمها، التهاب الملتحمة التحسسي أو التهاب حافة الجفن، زيادة الحساسية للضوء، تساقط شعر الرموش والحواجب، كما قد تؤدي مادة «البروستاجلاندين» إلى عواقب وخيمة تتمثل في التهاب أو إصابات القرنية والتهاب القزحية وتغير لون القزحية، ونزيف الشبكية وتدهور حدة البصر وعدم وضوح الرؤية.

وأشار الصندوق إلى أن مادة «البروستاجلاندين» توجد أيضاً في بعض قطرات العين التي تخضع لوصفة طبية من الطبيب، محذراً من أن بعض الأدوية المحتوية عليها تؤثر بالسلب في الخصوبة لدى النساء، كما لا يجوز تناولها أثناء الحمل.