القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني بعض الأشخاص من تليف الكبد، وهو حالة صحية خطيرة تحدث نتيجة لتضرر الكبد بشكل مزمن وتندبه، إذ يتطور هذا التندب ببطء على مدى سنوات عديدة، وفي النهاية يؤدي إلى فشل الكبد، لأسباب مختلفة تبدأ بالفيروسات المزمنة، والسمنة، مع الإفراط في الكحوليات، فضلا عن أمراض المناعة الذاتية، والتاريخ المرضي، والعادات الغذائية الخاطئة، وفي التقرير الآتي نرصد لكم عادات خاطئة تؤدي إلى تليف الكبد تعرف عليها، نقلا عن وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية.

ما هو تليف الكبد؟

وتليف الكبد، وفقاً لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، هو التهاب يمكن أن يسبب مجموعة من المشاكل الصحية ويمكن أن يكون قاتلا، وتوجد خمس سلالات رئيسية من فيروس التهاب الكبد، A، وB، وC، وD وE، وفي حين أنها تصيب جميعاً الكبد بالمرض، فإنها تختلف من جوانب مهمة من بينها وسائل انتقال المرض، وشدة المرض، والتوزيع الجغرافي، وأساليب الوقاية.

ويُعد التهاب الكبد B وC، يؤديان بصفة خاصة إلى الإصابة بتليف الكبد وسرطان الكبد والوفيات المرتبطة بالتهاب الكبد الفيروسي.

ووفقا لوزارة الصحة المصرية، فإن التهاب الكبد B وC عدوى مزمنة صامتة، ومع غياب التشخيص السليم، يمكن أن تتطور إلى تليف الكبد أو سرطان الكبد.

أسباب تليف الكبد

التهاب الكبد الفيروسي المزمن: وخاصة التهاب الكبد B وC.

إدمان الكحول: شرب الكحول بكميات كبيرة لفترة طويلة.

السمنة: يمكن أن تؤدي السمنة إلى تراكم الدهون في الكبد، مما قد يتسبب في التهاب الكبد الدهني غير الكحولي وتليف الكبد.

أمراض المناعة الذاتية: مثل التهاب الكبد المناعي الذاتي.

بعض الأمراض الوراثية: مثل داء ترسب الأصبغة الدموية.

انسداد القنوات الصفراوية: يمكن أن يؤدي إلى تلف الكبد وتليفه.

أعراض تليف الكبد

قد لا تظهر أعراض تليف الكبد، في المراحل المبكرة، ولكن مع تقدم المرض، قد تظهر الأعراض التالية:

التعب والإرهاق

فقدان الشهية

فقدان الوزن

الغثيان والقيء

ألم في البطن

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

تورم في الساقين والقدمين

سهولة الإصابة بالكدمات والنزيف

حكة في الجلد

عادات خاطئة قد تؤدي إلى تليف الكبد تعرف عليها

وكانت الدكتورة ناتاليا بانينا أخصائية أمراض الكبد و خبيرة التغذية الروسية، ذكرت عادات خاطئة قد تؤدي إلى تليف الكبد، كالآتي:

- الوزن الزائد

السمنة سبب لتطور المرض، لأن الدهون التي تترسب في خلايا الكبد تؤدي إلى إتلافه.

- تناول المكملات الغذائية و الفيتامينات بشكل عشوائي

تناول المكملات الغذائية و الفيتامينات بشكل عشوائي وشرب المضادات الحيوية والمسكنات وموانع الحمل الفموية يمكن أن يسبب التهاب الكبد السام.

3- المشروبات الكحولية.

استهلاك الكحول يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكبد الكحولية، التي تسبب في النهاية تليف الكبد.

- الدهون

الأطعمة الغنية بالدهون الحيوانية والدهون المتحولة ترفع نسبة الكوليسترول "الضار"، تؤدي إلى الإصابة بأمراض الكبد.

الوقاية من تليف الكبد

التطعيم ضد التهاب الكبد B: يمكن أن يمنع الإصابة بالتهاب الكبد B.

تجنب مشاركة الإبر والحقن: يمكن أن يمنع انتقال التهاب الكبد C.

تجنب الكحول تمامًا: يمكن أن يمنع تلف الكبد الناتج عن الكحول.

الحفاظ على وزن صحي: يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي.

اتباع نظام غذائي صحي: يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الكبد.

ممارسة الرياضة بانتظام: يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الكبد.

استشارة الطبيب: إذا كان لديك أي عوامل خطر لتليف الكبد، يجب عليك استشارة الطبيب لمناقشة طرق الوقاية والكشف المبكر.