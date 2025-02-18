أطعمة صحية في الظاهر لكنها قد تؤثر سلباً على صحتك.. لا تفرط في تناولها

القاهرة - سمر حسين - صحة

قد تبدو هناك أطعمة صحية في الظاهر لكنها قد تؤثر سلباً على صحتك، إذ تحتوي على مكونات أو مواد مضافة تضر بصحتك على المدى الطويل، إليك بعض الأمثلة على هذه الأطعمة، كالعصائر المعلبة، تحتوي على نسبة عالية من السكر، وقد تفقد قيمتها الغذائية بسبب عمليات التصنيع، والمخبوزات الخالية من الجلوتين، قد تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون، والأطعمة قليلة الدسم، غالباً ما تحتوي على نسبة عالية من السكر أو المحليات الصناعية لتعويض نقص الدهون، والحبوب الكاملة وغيرها.

ولعل أبرز قلة فاعلية هذه الأطعمة هي تفاعلها مع بعض الأدوية، التي قد تترك حينها تأثيرات سلبية واضحة.

أطعمة صحية في الظاهر لكنها قد تؤثر سلباً على صحتك

- الجبنة واللحم المصنع

أكدت هيئة الدواء، أن تناول منتجات الألبان، الغنية بالتيرامين، الموجود في الأجبان المصنعة واللحوم المملحة، قد يتسبب في صداع شديد وزيادة كبيرة في ضغط الدم لدى المرضى الذين يستعملون بعض أدوية الضغط.

- الموز والبطاطس

على الرغم من أن الموز والبطاطس، أكلات غنية بالبوتاسيوم الذي يحتاجه الجسم، إلا أن هيئة الدواء المصرية، أكدت أن الطعام الغني بالبوتاسيوم مثل الموز والبطاطس والطماطم، يؤثر سلبًا على صحتك، إذ تفاعل مع أدوية القلب لأنها تزيد مستويات البوتاسيوم في الدم، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في الضغط.

- السبانخ والبروكلي

الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والبروكلي والكرنب، أطعمة صحية مليئة بالعناصر الغذائية مع انخفاض السعرات الحرارية، لذا فهي الخيار الأول لأطباء التغذية، لكن في الأصل، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإنها غنية بفيتامين ك، وهو فيتامين يقوم بتنشيط بعض عوامل التخثر، ما يؤدي تناول كميات كبيرة إلى التدخل في فعالية وأمان علاج الوارفارين، المستخدم للحالات المرضية.

- الأكلات المشوية

تناول الطعام المشوي قد يؤدي إلى تقليل نشاط الوارفارين، في حين قد يؤدي تناول البصل المطبوخ إلى زيادة نشاط الوارفارين، وهو خطر لمن يعانون من التخثر في الدماء.

- منتجات الألبان

يؤثر تناول منتجات الألبان التي تعد مصادر غنية بالأيونات ثنائية التكافؤ، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، إلى التفاعل مع بعض المضادات الحيوية وتمنع امتصاصها.

نصائح لتناول الطعام الصحي

اقرأ الملصقات الغذائية بعناية: تحقق من نسبة السكر والصوديوم والدهون والمكونات الأخرى.

ركز على الأطعمة الكاملة: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

تناول الطعام باعتدال: لا تفرط في تناول أي طعام، حتى لو كان صحياً.

اشرب الكثير من الماء: حافظ على رطوبة جسمك.

استشر أخصائي تغذية: يمكنه مساعدتك في وضع خطة غذائية صحية تناسب احتياجاتك.