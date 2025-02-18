6 خطوات للإقلاع عن التدخين في رمضان.. فرصة ذهبية للتخلص من السجائر

القاهرة - سمر حسين - صحة

شهر رمضان فرصة ذهبية للإقلاع عن التدخين، إذ يساعد الصيام على تقليل الرغبة في النيكوتين، بسبب ساعات الصيام الطويلة التي يمتنع فيها الشخص عن التدخين، ما يساعد على كسر عادة التدخين وتقليل الاعتماد على النيكوتين، فضلاً عن الأجواء الروحانية في الشهر الكريم التي تساعد على التركيز على التغيير الإيجابي والتخلص من العادات السيئة، خاصة لمن لهم رغبة وإرادة قوية للإقلاع عن التدخين، وفي هذا الصدد، ويستعرض «الوطن» 6 خطوات للإقلاع عن التدخين في رمضان، نقلا عن وزارة الصحة والسكان.

6 خطوات للإقلاع عن التدخين في رمضان

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، 6 خطوات للإقلاع عن التدخين في رمضان، على النحو التالي:

1- اسأل المدخنين عن نوع وكمية التبغ وفترة تعاطيهم وعن محاولتهم للتوقف عن التدخين من قبل 2- الحديث عن أضرار التدخين والإقلاع عنه وكيف يؤثر على صحتهم وصحة من حولهم والحديث عن بدائل لشراء التبغ النصيحة

3- من خلال ملاحظة وتقييم الآتي: هل المدخنين بدأوا رحلة التوقف؟ هل بحاجة لدعم ومساعدة أم لم يتخذوا القرار بعد؟

4- التعاطف مع الأعراض الجانبية للتوقف عن التدخين تشجيعهم بالكلام الإيجابي يوميًا إبعادهم عن أماكن تجمعات المدخنين الخطوة الرابعة الدعم والمساعدة

5 - متابعة المواعيد مع المدخن لضمان الاستمرارية الاحتفال بالإنجازات مثل: 3 أيام بدون سيجارة

6- البحث عن بدائل، صحية للتدخين، مثل ممارسة الرياضة أو الهوايات التي تستمتع بها.

ماذا يحدث للجسم بعد الإقلاع عن التدخين

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن التغيرات التى تحدث للجسم بعد التوقف عن التدخين، على النحو التالي:

بعد 20 دقيقة:- ينخفض النبض وضغط الدم

بعد 8 ساعات:- تصبح نسبة الأكسجين طبيعية فى الدم

بعد 24 ساعة:- تبدأ الرئتان التخلص من البلغم والشوائب

بعد 48 ساعة:- تتلاشى نسبة النيكوتين من الجسم

بعد 72 ساعة:- تسترخى الشعب الهوائية فتسهل عملية التنفس

بعد من 2 إلى 12 أسبوعا:- تتحسن الدورة الدموية وتسهل الحركة

بعد من 3 إلى 9 أشهر:- تتحسن وظيفة الرئتين بمعدل 5% - %10

بعد من سنة إلى 5 سنوات:- ينخفض احتمال الإصابة بالسكتة القلبية والدماغية

بعد 10 سنوات:- ينخفض احتمال الإصابة بسرطان الرئة إلى النصف