القاهرة - سمر حسين - صحة

تتعرض صحة الأطفال للعديد من التحديات التي قد تكون مؤشرًا على أمراض خطيرة، مما يستدعي تدخلًا طبيًا فوريًا، وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علي عادل، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك بعض الأعراض التي لا يجب تجاهلها، إذ قد تكون دلالة على مشكلات صحية خطيرة تستلزم استشارة الطبيب فورًا، ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، فإن ارتفاع الحرارة الشديد أو الآلام المفاجئة في المعدة أو التغيرات المفاجئة في السلوك قد تكون من أخطر 7 أعراض عند الأطفال يجب أن تعرفيها لتحمي أولادك من الخطر، فما هي؟

أخطر 7 أعراض عند الأطفال.. لازم تعرفيها عشان تحمي أولادك من الخطر

إليك أخطر 7 أعراض عند الأطفال يجب أن تعرفيها لتحمي أولادك من الخطر، ربما تظهر في الوجه أو الأطراف، أو الحمى وتورم، فهذه الأعراض قد تكون مؤشراً لمشاكل صحية خطيرة تتطلب زيارة الطبيب فوراً لضمان حمايتهم من الخطر:

1- حمى أو ارتفاع درجة حرارة الجسم

يعتبر ارتفاع الحرارة من الأعراض التي تتطلب تدخلًا سريعًا، خاصة لدى الرضع دون سن 3 أشهر، وإذا تجاوزت الحرارة 38 درجة مئوية لدى حديثي الولادة أو 38.5 درجة مئوية بين 3 و6 أشهر، يجب زيارة الطبيب فورًا، ويشير دكتور علي عادل إلى أن الحمى قد تكون ناجمة عن عدوى بكتيرية أو فيروسية، لكنها في كل الأحوال تستوجب فحصًا طبيًا للتأكد من عدم تطور الحالة، أما إذا استمرت الحمى لأكثر من خمسة أيام ولم تستجب لخافضات الحرارة، فقد يكون الأمر مؤشرًا على عدوى خطيرة، مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب السحايا، ما يتطلب تدخلا طبيا عاجلا.

2- طفح جلدي مصحوب بتغيرات غير طبيعية:

ظهور طفح جلدي على شكل بقع حمراء صغيرة لا تختفي عند الضغط عليها، من أخطر 6 أعراض عند الأطفال، إذ يشير الأمر إلى اضطرابات في الدم، ويشدد الأطباء على ضرورة استشارة طبيب الأطفال عند ملاحظة أي طفح جلدي غير مبرر، خاصة إذا صاحبه ارتفاع في الحرارة أو صعوبة في التنفس.

3- آلام حادة ومفاجئة في البطن:

إذا كان الطفل يعاني من ألم مفاجئ في الجانب الأيمن السفلي للبطن، فقد يكون ذلك علامة على التهاب الزائدة الدودية، وينصح دكتور علي عادل الوالدين بملاحظة الأعراض المصاحبة مثل التقيؤ أو الحمى، حيث إن التدخل السريع ضروري لتجنب المضاعفات.

4- الصداع المتكرر المصحوب بالتقيؤ:

يعاني بعض الأطفال من الصداع النصفي، ولكن إذا كان الصداع يحدث في ساعات الصباح الباكر أو يوقظ الطفل من النوم ويصاحبه تقيؤ متكرر، فقد يكون علامة على مشكلات عصبية تتطلب مراجعة الطبيب.

5- انخفاض عدد مرات التبول:

قد يشير انخفاض التبول، وجفاف الفم والشفتين، والقيء المستمر إلى الإصابة بالجفاف، وهي حالة خطيرة تتطلب علاجًا فوريًا، وينصح الأطباء بمتابعة عدد مرات التبول يوميًا، حيث يجب أن يكون بين 6 إلى 8 مرات للأطفال الصغار

6- تورم مفاجئ في الوجه أو الأطراف:

التورم غير المبرر في اللسان أو الشفتين أو العينين، خاصة إذا صاحبه حكة أو صعوبة في التنفس، قد يكون دلالة على رد فعل تحسسي حاد يتطلب التدخل الطبي الفوري، لتجنب المضاعفات الخطيرة.

7- انتشار كدمات مجهولة: قد يكون سببها اضطرابات الدم، ويجب استشارة طبيب الأطفال عند ملاحظة الأمر، خاصة إذا صاحبها ارتفاع في الحرارة أو صعوبة في التنفس.

أعراض عند الأطفال لازم تعرفيها عشان تحمي أولادك من الخطر

ينصح الأطباء بضرورة مراقبة الأطفال جيدًا وعدم التهاون مع أي من هذه الأعراض، حيث يمكن أن تكون مؤشرًا على حالات مرضية خطيرة، والتدخل الطبي السريع قد يكون ضروريًا لضمان سلامتهم.