الفرق بين الترطيب والتغذية.. متى تحتاج بشرتك الى كل منهما؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2025 10:24 صباحاً - الحفاظ على صحة وإشراقة البشرة، يتطلب فهماً دقيقاً لاحتياجاتها الأساسية، وأبرزها الترطيب والتغذية. يعتقد البعض أن كليهما يؤديان الدور نفسه، لكن في الواقع، لكل منهما وظيفة مختلفة في العناية بالبشرة. الترطيب يهدف إلى حفظ الماء داخل الجلد لمنع الجفاف، مما يساعد على بقاء البشرة ناعمة ومشرقة. أما التغذية، فتُركّز على تزويد البشرة بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات، ومضادات الأكسدة، التي تعزز عملية التجدد الطبيعي وتحميها من علامات التقدم في السن. لكن كيف تعرفين ما تحتاجه بشرتك أكثر؟ وما هي العلامات التي تشير إلى نقص الترطيب أو التغذية؟ تابعي مع "الخليج 365" واكتشفي الفرق بين الترطيب والتغذية، وأفضل الطرق للحفاظ على توازن صحي لبشرتك.

الترطيب وفوائده للبشرة

امرأة تطبق كريم العناية بالبشرة

يُعتبر ترطيب البشرة، من الخطوات الضرورية والأساسية في روتين العناية بالبشرة، إذ يحافظ على نضارة الجلد ومرونته، وحماية حاجز البشرة الطبيعي، ومنع فقدان الماء، وتقليل الجفاف الذي قد يؤدي إلى البهتان وظهور الخطوط الدقيقة. سواء كانت البشرة جافة أو دهنية أو حساسة، فإن الترطيب هو المفتاح للحفاظ على صحتها وإشراقها. الترطيب ليس مجرد خطوة تجميلية فحسب، بل هو ضرورة للحفاظ على صحة البشرة وحمايتها من الشيخوخة المبكرة.

فوائد الترطيب

الحفاظ على مرونة البشرة ومنع التشققات والجفاف.

التخفيف من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة عبر تعزيز إنتاج الكولاجين.

حماية البشرة من العوامل البيئية مثل التلوث وأشعة الشمس الضارة.

منح البشرة إشراقة طبيعية وتحسين ملمسها.

التقليل من التحسس والاحمرار خاصة للبشرة الحساسة.

طرق اختيار منتجات الترطيب

للبشرة الجافة: يناسبها مرطبات تحتوي على حمض الهيالورونيك، أو زبدة الشيا، أو الزيوت الطبيعية.

للبشرة الدهنية: يفضل استخدام مرطبات خفيفة بتركيبة خالية من الزيوت مثل الجل أو اللوشن.

للبشرة الحساسة: يناسبها مرطبات تحتوي على مكونات مهدئة مثل الألوفيرا والشاي الأخضر.

للحفاظ على رطوبة البشرة، يُفضل البحث عن منتجات تحتوي على:

حمض الهيالورونيك: يجذب الماء إلى البشرة ويحافظ على ترطيبها لفترة طويلة.

الغليسيرين: يعمل كحاجز لمنع فقدان الرطوبة.

السيراميدات: تعزز الحاجز الواقي للبشرة وتساعد في الاحتفاظ بالرطوبة.

أفضل الطرق لترطيب البشرة بشكل فعال

تطبيق كريم الترطيب مباشرة بعد الاستحمام، لحبس الرطوبة داخل الجلد ومنع الجفاف.

اختيار الكريمات المرطبة التي تحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF) لأن أشعة الشمس تسبب الجفاف وتسريع ظهور علامات الشيخوخة.

تجنّب غسل الوجه بالماء الساخن، لأنه يُسبب فقدان الرطوبة استخدام خلطات الترطيب الطبيعية مرة أسبوعياً، مثل ماسك العسل أو الخيار.

اتباع نظام غذائي غني بالأوميغا-3 والفيتامينات: مثل تناول الأفوكادو، الجوز، والخضروات الورقية للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل.

متى تحتاج بشرتك إلى الترطيب؟

عند الشعور بجفاف الجلد أو خشونته.

في الطقس البارد أو الجاف، حيث تقل مستويات الرطوبة.

بعد غسل الوجه، خاصة إذا كنتِ تستعملين غسولاً يحتوي على مواد قد تسبب الجفاف مثل الكبريتات.

عند استخدام منتجات تقشير أو علاجات تؤدي إلى فقدان الماء من البشرة.

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التغذية وفوائدها للبشرة

تلعب التغذية، دوراً مهماً في تجديد الخلايا وتعزيز صحة البشرة من الداخل والخارج. ترتكز تغذية البشرة على تزويدها بالعناصر الأساسية مثل الفيتامينات، والمعادن، والأحماض الدهنية، ومضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الشيخوخة، وتوحيد لون البشرة، وتقويتها ضد العوامل البيئية الضارة.

فوائد تغذية البشرة

تعزيز إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على مرونة البشرة ويمنع التجاعيد المبكرة.

محاربة الجذور الحرة التي تسبب التلف والشيخوخة المبكرة.

إصلاح وتجديد خلايا الجلد، للحصول على بشرة مشرقة وصحية.

تحسين قدرة البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة، مما يجعلها أكثر نضارةً وحيويةً.

حماية البشرة من العوامل البيئية الضارة مثل التلوث وأشعة الشمس القاسية.

طرق اختيار مستحضرات التغذية

اختيار كريمات مغذية تحتوي على فيتامين "سي" C، لتعزيز إنتاج الكولاجين ومنح البشرة الإشراق.

اختيار كريمات مغذية غنية بفيتامين "ج" E، حيث تعمل كمضاد للأكسدة، مما يحمي البشرة من الأضرار البيئية.

استخدام كريم أو سيروم مغذي غني بالأحماض الدهنية مثل زيت الأرغان، أو زيت الجوجوبا، مما يساعد على تقوية حاجز البشرة ومنع الجفاف.

أفضل الطرق لتغذية البشرة بشكل فعال

تطبيق سيروم يحتوي بتكريبته على بفيتامين "سي" C أو "ج" E، لحماية البشرة من العوامل البيئية وتحفيز إشراقها.

تطبيق كريمات مغذية غنية بحمض الهيالورونيك والببتيدات، لتعزيز الترطيب وتجديد البشرة.

استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت الأرغان، زيت جوز الهند، وزيت اللوز الحلو لزيادة مرونة الجلد وتغذيته بعمق.

اتباع نظام غذائي غني بالعناصر المغذية مثل: فيتامين "سي" C، ويتوفر في البرتقال، والفراولة، والكيوي، ويحفز إنتاج الكولاجين.

فيتامين "ج" E، وهو مضاد أكسدة قوي يتوفر في اللوز، بذور عباد الشمس، والأفوكادو، ويحمي البشرة من التلف.

أوميغا-3، لتعزيز ترطيب البشرة وتقليل الالتهابات، ويوجد في الأسماك الدهنية مثل السلمون والجوز.

البيوتين (فيتامين B7): ضروري لصحة الجلد ويوجد في البيض والمكسرات.

تطبيق ماسكات طبيعية، مثل ماسك العسل والأفوكادو لترطيب وتغذية الجلد.

استعمال ماء الورد كتونر طبيعي يساعد على تهدئة وتغذية البشرة.

شرب كميات كافية من الماء، حيث يساعد على نقل العناصر الغذائية إلى خلايا البشرة، ويمنع الجفاف الذي قد يؤدي إلى البهتان وظهور الخطوط الدقيقة.

الحصول على قسط كافٍ من النوم، حيث تعمل البشرة على التجدد خلال الليل.

ممارسة التمارين الرياضية لتنشيط الدورة الدموية وتعزيز وصول العناصر الغذائية للبشرة.

متى تحتاج بشرتك إلى التغذية؟

عند ظهور علامات التعب أو بهتان البشرة.

عند فقدان المرونة وزيادة التجاعيد والخطوط الدقيقة.

في حال المعاناة من نقص الفيتامينات أو سوء التغذية.

بعد التعرض الطويل لأشعة الشمس أو العوامل البيئية القاسية.

طرق تحقيق التوازن بين الترطيب والتغذية

للحصول على بشرة صحية ومتوهجة، تحتاجين إلى دمج الترطيب والتغذية في روتين العناية بالبشرة الخاص بكِ. على سبيل المثال: استخدمي سيروم فيتامين "سي" C في الصباح لتغذية البشرة، يليه مرطب يحتوي على حمض الهيالورونيك للحفاظ على الترطيب.

في الليل، اختاري كريماً مغذياً يحتوي على فيتامين "ج" E، والزيوت الطبيعية لتعزيز إصلاح البشرة أثناء النوم.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب مختص.