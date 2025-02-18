كيف تستطيعين تنسيق مكياجك وتسريحة شعرك وفق ملامحك بالذكاء الاصطناعي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2025 10:24 صباحاً - مع التطور التكنولوجي السريع، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من عالم الجمال، إذ لم يعد اختيار المكياج أو تسريحة الشعر يعتمد فقط على التجربة الشخصية أو نصائح خبراء التجميل، بل يمكنكِ الآن الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتجربة الإطلالات المختلفة قبل تنفيذها، ما يجعل إطلالاتك أكثر تناسقاً وتناغماً، فكيف يمكنكِ الاستفادة من هذه التقنية للحصول على مكياج مثالي وتسريحة شعر تناسب ملامحك؟

من "الخليج 365"، نرصد لكِ الدليل الشامل لكيفية تنسيق مكياجك وتسريحة شعرك بالذكاء الاصطناعي، فهل أنتِ مستعدة لهذه التجربة؟

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عالم الجمال

تتوافر تطبيقات عدة لاختيار المكياج وتسريحة الشعر المناسبيْن بالذكاء الاصطناعي



أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي أداة أساسية لمساعدتكِ على اختيار المكياج وتسريحات الشعر بسهولة. هذه التطبيقات تعتمد على تقنية التعرف إلى الوجه والواقع المعزز، مما يسمح لكِ بتجربة الإطلالات المختلفة افتراضياً من دون الحاجة إلى تطبيق مستحضرات التجميل فعلياً.

تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتجربة المكياج وتسريحات الشعر

YouCam Makeup: هذا التطبيق هو واحد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي يسمح لكِ بتجربة المكياج وتسريحات الشعر افتراضياً باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما يسهل عليك مهمة اختيار إطلالاتك على أنواعها، سواء النهارية أو الصباحية.

Perfect365: هذا التطبيق هو أيضاً يوفر لكِ تجربة افتراضية لمختلف أساليب المكياج، ليس هذا فحسب، بل يقدم لك توصيات ونصائح مكياج، تمكنكِ من تطبيق المكياج وفق شكل وجهك.

ModiFace: هذا التطبيق يتيح لكِ فرصة تنسيق مكياجك وتسريحة شعرك بما يتناسب مع طول شعرك وشكل وجهك؛ أي أنه يتيح لك محاكاة تسريحات الشعر والمكياج بشكل واقعي.

FaceApp: من خلال هذا التطبيق، أصبح بإمكانك تعديل ملامح وجهك وإضافة تأثيرات؛ مثل المكياج وتسريحات الشعر، وهذا يساعدك على اختيار تقنيات المكياج التي تخفي العيوب وتعمل على تعزيز جمال ملامحك، وكذلك اختيار تسريحة الشعر التي تبرز جمال وجهك، أو تلك التي تخفي عيوبه.

Hairstyle Try On: هذا التطبيق خيار مثالي لكِ إذا كنتِ من محبات مواكبة موضة ألوان وقصات الشعر بما يتناسب مع شكل وجهك ولون بشرتك، إذ يساعدكِ على تجربة قصات وتسريحات شعر مختلفة، لتتمكني في النهاية من اختيار قصة الشعر والتسريحة المناسبة لك.

يفيدك في هذا السياق أن تقرئي: تستحق التجربة.. أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي AI في 2024

اختيار المكياج المثالي بمساعدة الذكاء الاصطناعي

تحديد الألوان المناسبة لبشرتكِ: تعتمد تقنية الذكاء الاصطناعي على تحليل لون بشرتكِ وتحديد الألوان التي تناسبها. سواء كنتِ تبحثين عن درجة الفاونديشن المثالية أو أحمر الشفاه الذي يعزز ملامحكِ، تساعدكِ هذه الأدوات على اختيار المنتج المناسب من دون الحاجة لتجربة العديد من الدرجات في المتجر.

تجربة الإطلالات المختلفة قبل تطبيقها: هل ترغبين في تجربة مكياج جريء لإطلالة مسائية أو مكياج ناعم ليوم العمل؟ باستخدام تطبيقات المكياج الذكية، يمكنكِ تجربة العديد من الأنماط، وتحديد ما يناسبكِ قبل الشراء.

تنسيق المكياج مع ألوان ملابسكِ: بعض التطبيقات توفر ميزة مطابقة المكياج مع لون ملابسكِ، مما يساعدكِ على اختيار درجات الألوان التي تتماشى مع إطلالتكِ بالكامل.

اختيار تسريحة الشعر المثالية بذكاء

تحديد شكل وجهكِ والتسريحة المناسبة: الذكاء الاصطناعي يساعدكِ في تحديد شكل وجهكِ (دائري، بيضاوي، مستطيل، قلب) ويقترح عليكِ تسريحات الشعر التي تبرز جمال ملامحكِ وتخفي العيوب فيه في الوقت نفسه.

تجربة قصات الشعر قبل تنفيذها: كم مرة شعرتِ بالندم بعد قص شعركِ؟ مع تطبيقات مثل Style My Hair، يمكنكِ تجربة قصات الشعر المختلفة افتراضياً؛ لتحديد ما يناسبكِ قبل اتخاذ القرار.

تجربة ألوان الشعر المختلفة: تغيير لون الشعر قرار جريء، ولكن مع الذكاء الاصطناعي يمكنكِ رؤية كيف ستبدين باللون الأشقر، البني، الأحمر، أو حتى الألوان العصرية؛ مثل الأزرق والبنفسجي قبل أن تقومي بصبغ شعركِ.

3 نصائح ذهبية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز جمالك

اجعلي الذكاء الاصطناعي رفيقكِ في عالم الموضة والجمال ولكن!

جربي أكثر من تطبيق: لا تعتمدي على تطبيق واحد فقط، بل استخدمي تطبيقات عدة للحصول على نتائج متنوّعة، تمكنك من التوصل إلى الاختيار المثالي لك. احرصي على الإضاءة الجيدة: للحصول على محاكاة دقيقة، تأكدي دائماً من التقاط صوركِ في إضاءة طبيعية. استشيري خبير تجميل: رغم دقة الذكاء الاصطناعي، يبقى رأي خبير التجميل مهماً؛ لضمان اختيار الألوان والأساليب المناسبة لكِ. لذلك، لا تتردي في استشارته قبل أن تعتمدي أي لون شعر جديد أو قصة شعر جديدة.

ما رأيك أيضاً أن تتعرفي إلى تنسيق إطلالات النجمات باستخدام الذكاء الاصطناعي.. جربيها بنفسك

المستقبل الذكي في عالم الجمال

لا شك أنه مع تقدّم التكنولوجيا، من المتوقع أن تصبح تطبيقات الذكاء الاصطناعي أكثر تطوراً، حيث يمكن أن توفر تحليلات دقيقة لحالة بشرتكِ ونوعها ومتطلباتها، وانطلاقاً من ذلك؛ ستقترح لك مستحضرات العناية اليومية بالبشرة المناسبة، وحتى تقديم توصيات مخصصة بناءً على الطقس والمناسبة والعوامل البيئية المختلفة.

إذن، من الآن فصاعداً اجعلي الذكاء الاصطناعي رفيقكِ في عالم الموضة والجمال، فهو سيسهّل عليكِ اتخاذ القرارات بشأن المكياج وتسريحات الشعر ولون الشعر، وكذلك قصة الشعر بثقة وراحة، فلا تترددي في تجربة تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتخصصة بالجمال، واستمتعي بتجربة جمال ذكية ومبتكرة!