ما هي الفاكهة المظلومة؟.. تحرق الدهون وتحمي صحتك بشرط

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل سمعت عن «الفاكهة المظلومة»؟ إنها فاكهة تُعد مصدرًا طبيعيًا للعديد من الفوائد الصحية، إذ تأتي من ثمار تشبه الكرز وتؤثر إيجابيًا على الجسم عند تناولها باعتدال، فما هي؟

المفاجأة تكمن في أن القهوة في الأصل فاكهة، فثمار البن، التي تنمو على الأشجار، تُعد فاكهة طبيعية تحتوي على بذور يمكن معالجتها وتحويلها إلى حبوب محمصة، ووفقًا للأبحاث المتخصصة، يمكن تصنيف القهوة ضمن الفواكه، نظرًا لأن مشروب القهوة الذي نستهلكه يوميًا ليس مجرد مشروب، بل يمكن اعتباره وجبة خفيفة مليئة بالمواد الغذائية المفيدة، ولهذا السبب، تُعرف القهوة بـ«الفاكهة المظلومة»، إذ لا يعرفها الكثيرون إلا في صورة حبوب تستخدم لتحضير المشروب.

لماذا تُصنف القهوة كفاكهة؟

تنتج أشجار البن ثمارًا تشبه الكرز، مما يجعل القهوة جزءًا من عائلة الفاكهة، وتحتوي هذه الثمار على بذور يتم معالجتها وتحميصها للحصول على مشروب القهوة الشهير عالميًا.

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة شيماء خفاجي، أخصائية التغذية والعناية بالبشرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القهوة هي في الأصل فاكهة، مشيرة إلى أن الكثيرين يجهلون هذه الحقيقة، إذ يقتصر استخدامها لديهم على المشروب فقط.

القهوة وأثرها على الجسم

تمتلك القهوة تأثيرات متعددة على الجسم، إذ تحتوي على مواد تُنشط الجهاز العصبي، أبرزها الكافيين، لكن ينبغي الحذر من الإفراط في تناولها، إذ أوضحت «خفاجي» أنه رغم دور القهوة في تحسين التركيز واليقظة، فإنها قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول، ما قد يزيد من محيط البطن عند تناولها بكميات كبيرة.

وأضافت أن شرب كوب واحد يوميًا مع رشة من القرفة ونصف ملعقة من الزبدة يعد «قنبلة لحرق الدهون»، خاصة عند تناوله صباحًا قبل بدء اليوم.

القهوة وتأثيرها على المعدة

ورغم فوائدها، فإن استهلاك القهوة بشكل غير صحيح قد يؤدي إلى مشكلات صحية، إذ يمكن أن تتسبب في تهيج المعدة لدى البعض، وقد تؤدي إلى الإصابة بقرحة المعدة نتيجة زيادة حموضتها، خاصة عند تناولها على معدة فارغة، وبالإضافة إلى ذلك، تسبب القهوة اضطرابات في القولون وتفاقم الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات هضمية، لذا يُنصح بتناولها باعتدال وألا يتجاوز الاستهلاك اليومي فنجانين، بحسب «خفاجي».

تأثير القهوة على مستويات الحديد

ووفقا «خفاجي»، فإن الإفراط في شرب القهوة قد يُضعف امتصاص الحديد في الجسم بنسبة تصل إلى 40%، مما يزيد من خطر الإصابة بالأنيميا على المدى الطويل، ولهذا، يُنصح بالاعتدال في تناولها للحفاظ على مستويات الحديد بشكل صحي.

القهوة والفوائد المتعددة عند الاعتدال

وعند تناولها بشكل معتدل، توفر القهوة العديد من الفوائد الصحية، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تعزز المناعة، كما تساهم في تحسين المزاج وزيادة النشاط، لكن يجب التعامل معها بحذر لتجنب تأثيراتها السلبية على الصحة، إذ يمكن أن تكون جزءًا من نمط حياة صحي عند تناولها باعتدال مع مراعاة تأثيرها على الجسم، بحسب «خفاجي».