الامارات | «زايد العليا لأصحاب الهمم» تنظم حفل استقبال وتوقيع كتاب «الهوية الوطنية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع مكتب نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الدكتور جمال سند السويدي، حفل استقبال وتوقيع كتاب «الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. بين خصوصية الثوابت والقيم وعالمية المعايير»، لمؤلفه الدكتور جمال سند السويدي، وذلك بمقر المؤسسة في أبوظبي.

ويكتسب الكتاب أهميته من كونه محاولة لإعادة بناء مفهوم الهوية الوطنية الإماراتية، باعتبارها إحدى أهم القضايا، التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أولوية قصوى، لإيمانه العميق بدورها في ترسيخ قيمة الانتماء للدولة وللقيادة الرشيدة في وجدان أبناء الإمارات، ويؤكد المؤلف أهمية إعادة بناء هذا المفهوم في ضوء التحديات التي تواجه الهوية الوطنية، في ظل التطورات العلمية والتكنولوجية والاجتماعية المتسارعة التي يشهدها العالم، مع الحرص على أن تتم إعادة بناء مفهوم الهوية الوطنية، بشكل متزامن ومتوازن مع تلك التطورات، دون أن تفقد الشخصية الوطنية هويتها وخصوصيتها المميزة.

حضر الحفل موظفو وطلاب مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وقدّم الدكتور جمال سند السويدي الشكر للحضور ومنظمي الحفل، مشيداً بحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، معرباً عن سعادته بالاهتمام الكبير الذي أبداه الحضور بالكتاب، مؤكداً أن أصحاب الهمم فئة مهمة جداً في المجتمع الإماراتي، مرجعاً ذلك إلى سياسات ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي أسهمت بشكل كبير في تمكين أصحاب الهمم في جميع مجالات الحياة، خصوصاً الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تعمل على تعزيز الفرص أمامهم في التعليم والعمل.