الامارات | اختتام النسخة الرابعة من «تيفان لوّل».. الأسرة الإماراتية متمسكة بتراثها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مهرجان «تيفان لوّل» التراثي الشعبي فعاليات نسخته الرابعة، الذي نظمته هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام على مدى ثلاثة أيام بالقرية التراثية بمدينة دبا الفجيرة.

وقال المدير التنفيذي للهيئة، ناصر اليماحي: «مهرجان (تيفان لوّل) أثبت أن الأسرة المواطنة لاتزال تتمسك بتراثها الشعبي وتعتز به وتفتخر، ولعل توافد هذا الكم من الأسر على المهرجان والاهتمام بكل تفاصيله، يؤكد هذا المعنى»، ولفت إلى أن «(الهيئة) معنية بتأصيل وترسيخ الثقافة الشعبية في نفوس النشء من خلال هذه المساقات، وستطرح الهيئة في المستقبل القريب مساقات أخرى عميقة لرفد هذه الثقافة، والحفاظ عليها من التلاشي والضياع في بيئتنا المحلية»، وقدّم المهرجان في يومه الأخير العديد من الفقرات المشوقة، التي لاقت استحسان الجمهور وعلى رأسها فكرة «بيت الروع»، وغواية القص والحكي للخراريف بشكل حسي ملموس، وقدّمت أكاديمية الفجيرة للفنون ورشة خاصة بفن النحت، شارك فيها عدد من الهواة من روّاد المهرجان، وقدمت أكاديمية ديار الدولية الخاصة عرضاً لليولة، كما قدّمت على مدى اليوم الأخير عدداً من المسابقات التراثية للجمهور.