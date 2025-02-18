الامارات | مصورون وثّقوا لحظات مفصلية في تاريخ البشرية يجتمعون في «إكسبوجر 2025»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف النسخة التاسعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» نخبة من المصورين الصحافيين، الذين وثقت عدساتهم لحظات مفصلية في تاريخ البشرية، ونجحوا في تحويل الصورة إلى شهادة حيّة على التحولات الكبرى من مناطق النزاع إلى البيئات المهددة بالزوال.

ويتيح المهرجان، في الفترة من 20 حتى 26 فبراير الجاري، للزوار فرصة استكشاف معارض مؤثرة، والاستماع إلى تجارب المصورين الذين كانوا في قلب الحدث، ونقلوا للعالم حقائق غيرت مسارات التاريخ.

وينظم «إكسبوجر» معارض فردية تحتفي بالمصورين الذين كرّسوا حياتهم لنقل الحقيقة، ومن بين أبرز المشاركات يستعرض المصور الشهير جيمس ناكتوي في معرضه «جغرافية الحرب (ولاية هلمند، أفغانستان 2010)» مشاهد من الخطوط الأمامية للصراعات العالمية، مقدماً رؤية بصرية تنقل تعقيدات الحروب وأثرها الإنساني العميق، كما يقدم السير دون ماكولين في معرضه «ما بين الحياة والموت» حصيلة عقود من العمل في توثيق النزاعات والكوارث الإنسانية، حيث تجسد صوره قسوة الواقع وأهمية الصورة في إيصال الحقيقة.

ويضيء معرض «النساء» للمصورة سينزيا كانيري على ضحايا العنف الموجه نحو النساء في مناطق الحروب، ويوثق رحلة لجوء نساء إريتريا إلى إثيوبيا خلال الفترة من 2017 - 2020 هرباً من الاضطهاد، في حين تستعرض فيرونيك دي فيغيري قدرتها الفريدة على التقاط لحظات جميلة في مناطق النزاعات، لتخرج عن النظرة السائدة للحرب في معرض «وردية رغم السواد».

ويتضمن برنامج «إكسبوجر 2025» العديد من الحوارات الملهمة التي تناقش التحديات التي تواجه التصوير الصحافي، ومنها خطاب «الطعن في نزاهة الحقيقة»، والتي تشهد مشاركة مجموعة من المصورين الصحافيين الحائزين جوائز عالمية، الذين يناقشون دور التصوير الصحافي في تشكيل الرأي العام.

وتكشف ليز أرانجو في خطاب «تصوير الجوع» دور الصورة في تسليط الضوء على تجارب المجتمعات التي تواجه تحديات الأمن الغذائي وسوء التغذية، فيما يناقش خطاب «الألوان في التصوير الصحافي»، الذي يقدمه المصور باسكال مايتر، التأثير البصري للألوان في إبراز أبعاد الصورة وتعزيز وقعها العاطفي على المشاهد.

كذلك ينظم المهرجان ورشة عمل متخصصة بعنوان «كيف تلتقط أفضل الصور بهاتفك الذكي»، يقدمها خبراء في التصوير، لمساعدة المشاركين على استغلال إمكانات هواتفهم الذكية في توثيق اللحظات بمهارة واحترافية.

وفي لفتة تكريمية يعرض المصور سليم أمين مجموعة من أعمال والده المصور الصحافي الراحل، محمد أمين، الذي التقط بعدسته لحظات مفصلية في تاريخ القارة الإفريقية، مسلطاً الضوء على قضايا سياسية واجتماعية شكلت ملامح العصر.

. يتيح المهرجان فرصة الاستماع إلى تجارب مصورين نقلوا للعالم حقائق غيرت مسارات التاريخ.