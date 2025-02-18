الامارات | مهرجان الشيخ زايد يحتفي بالتقاليد الإماراتية في رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة مهرجان الشيخ زايد عن تمديد فعالياته حتى نهاية شهر رمضان المبارك، استجابةً للإقبال الجماهيري الواسع، وتأكيداً على دوره وجهةً رئيسةً تحتفي بالقيم الرمضانية الأصيلة وتعزز أجواء الشهر الفضيل، ويأتي هذا التمديد في إطار ترسيخ مبادئ التسامح والتواصل الاجتماعي، حيث يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بتجربة رمضانية استثنائية تجمع بين الأجواء الروحانية والفعاليات الثقافية والترفيهية.

وتماشياً مع رؤية «عام المجتمع 2025»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «يداً بيد»، يسهم المهرجان في تعزيز التفاعل الاجتماعي والتلاحم المجتمعي، عبر مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تجمع الأفراد والعائلات في أجواء رمضانية احتفالية، تعكس الموروث الثقافي الإماراتي وتوفر منصات تفاعلية تحتفي بالعادات والتقاليد المحلية.

ويهدف التمديد إلى إحياء العادات والتقاليد الإماراتية المرتبطة بشهر رمضان، حيث سيقدم المهرجان أنشطة وبرامج متنوعة تعكس روح الشهر الفضيل وتعزز التبادل الثقافي والتواصل المجتمعي، ومن المتوقع أن يشمل البرنامج فعاليات ترفيهية وثقافية تناسب جميع الفئات، ما يجعل المهرجان محطة رئيسة للاستمتاع بأجواء رمضان في إطار يجمع بين الأصالة الإماراتية والانفتاح على العالم.

وفي السياق، أكد عضو اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، عبدالله مبارك المهيري، أن الإقبال الجماهيري الكبير يعكس مكانة المهرجان منصة ثقافية وتراثية عالمية، مشيراً إلى أن تمديد المهرجان خلال شهر رمضان يمنح الزوار فرصة للاستمتاع بتجربة متميزة تعكس التراث الإماراتي برؤية عالمية، كما أشار إلى أن المهرجان يسهم بشكل كبير في تنشيط القطاعات الاقتصادية والسياحية من خلال استقطاب أعداد متزايدة من الزوار، ما يعزز مكانة الإمارات وجهة عالمية للثقافة والترفيه خلال الشهر الكريم.

وسيواصل المهرجان استضافة العروض التراثية والفلكلورية الإماراتية والعالمية التي تعكس التنوع الثقافي وتعزز الحوار بين الحضارات، كما تبقى الأجنحة الدولية مفتوحة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع باستكشاف الحرف التقليدية والموروث الثقافي لمختلف الدول المشاركة.

وإلى جانب فعاليات السحب والمسابقات التفاعلية، التي تضفي أجواء من الحماس والتشويق، تواصل مدينة الألعاب الترفيهية استقبال العائلات، مقدمة تجربة مليئة بالمرح تناسب جميع الأعمار.

عبدالله المهيري:

. تمديد المهرجان يمنح الزوار فرصة للاستمتاع بتجربة متميزة تعكس التراث الإماراتي برؤية عالمية.