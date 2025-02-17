تسريحات شعر النجمات في حفل جوائز البافتا 2025.. كلاسيكية بلمسة عصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 10:19 صباحاً - شهدت السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز البافتا BAFTA 2025، تألقاً لافتاً للنجمات العالميات، اللواتي خطفن أنظار عشاق الجمال والأناقة حول العالم بإطلالاتهن الساحرة. ولعلّ تسريحات الشعر كانت العنصر الأبرز الذي أضاف لمسة من الفخامة والجاذبية إلى إطلالات النجمات، حيث تميزت بالابتكار والتنوع لتناسب أجواء هذا الحفل الفخم الذي يعتبر من أبرز الأحداث السينمائية. من التسريحات الكلاسيكية المتجددة، والتسريحات المموجة الطبيعية المنسدلة بحرية على الأكتاف، الى التسريحات المرفوعة، وحتى تسريحات الشعر القصير التي لم تغب عن المشهد، نجحت النجمات في تحويل السجادة الحمراء إلى منصة لعرض أحدث صيحات الشعر التي تجمع بين الأناقة والبساطة، مما يجعل هذا الحفل مصدر إلهام لكل امرأة تبحث عن تسريحة تبرز جمالها في المناسبات الخاصة.

ما رأيك أن تتابعي مع "الخليج 365" أجمل تسريحات شعر النجمات في في حفل توزيع جوائز البافتا 2025، وتشاركينا رأيك، بالتسريحة التي أعجبتك؟

ماريسا أبيلا بتسريحة الكعكة المروحة

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في إطلالة مفعمة بالأنوثة، تألقت النجمة ماريسا أبيلا Marisa Abela على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز البافتا 2025، بفستان أسود طويل ذي تصميم ضيق، ونسقت معه تسريحة شعر مرفوعة بأسلوب الكعكة المروحة، مع الغرة المشدودة إلى الوراء. هذه التسريحة برزت ملامح وجهها الناعمة وعززت من جمالها.

ميغان فاهي بتسريحة نصف مرفوعة

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النجمة ميغان فاهي Meghann Fahy تألقت في حفل توزيع جوائز البافتا 2025، بفستان أسود طويل ذي تصميم الكتف الواحد، واختارت لإكمال إطلالتها الخلابة تسريحة شعر نصف مرفوعة، ارتكزت على رفع خصلات الغرة الأمامية إلى الخلف بأسلوب ذيل الحصان، وتركت شعرها الأشقر الطويل منسدلاً.

فلورنس هانت بتسريحة شعر مالسة

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من ناحيتها، خطفت النجمة فلورنس هانت Florence Hunt، الأنظار بإطلالتها الناعمة والأنيقة في حفل توزيع جوائز البافتا 2025، حيث تألقت بفستان أسود ذي تصميم لافت عند الخصر، ونسقت معه تسريحة شعر مالسة منسدلة على الأكتاف، مع اعتماد الفرق النصفي للغرة الطويلة المنسدلة على جانبي طول شعرها. فبدت تسريحة شعرها متناغمة مع إطلالتها.

تاتيانا كورساكوفا بتسريحة ريترو جانبية

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أبهرت النجمة تاتيانا كورساكوفا Tatiana Korsakova في حفل جوائز البافتا 2025 عدسات الكاميرا، بإطلالتها بفستان مميز اتسم بقصة حورية وهو منفذ من الدانتيل الأسود المخرم بقصة كورسيه، ونسقت معه تسريحة شعر ريترو بتموجات عريضة، مع الفرق الجانبي للغرة الطويلة المنسدلة على الجنب، وسحب خصلات شعرها الطويل المموجة الى خلف أذنيها.

أنابيلا واليس بتسريحة كيرلي نصف مرفوعة

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بدورها، تألقت النجمة أنابيلا واليس Annabelle Wallis على السجادة الحمراء في حفل جوائز البافتا 2025، بفستان طويل براق، ذي تصميم مكشوف عن الصدر، واختارت معه تسريحة كيرلي، مع رفع الغرة الى الوراء بأسلوب عفوي، وإسدال خصلة شعر أمامية نحو الجنب.

جورجينا تشابمان بتسريحة الويفي

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استطاعت النجمة جورجينا تشابمان Georgina Chapman أن تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز البافتا 2025، بإطلالتها الراقية، حيث تألقت بفستان فخم باالونين الأسود والبيج، ذي تصميم أوف شولدرز، ونسقت معه تسريحة ويفي بتموجات عريضة، منسدلة على الأكتاف مع اعتماد الفرق الجانبي للغرة المنسدلة على الجنب.

فانيسا ويليامز بستريحة الكعكة العالية الفوضوية

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كذلك، خطفت النجمة فانيسا ويليامز Vanessa Williams، الأنظار على السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا 2025 بإطلالة جمالية راقية، تجسّد الفخامة والرقي، حيث أطلت بفستان طويل باللون الأخضر المشرق ذي ياقة عالية، وأنهت إطلالتها بتسريحة الكعكة العالية الفوضوية، وإسدال الغرة الكثيفة نحو الجنب.

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رافي كاسيدي بتسريحة الكعكة مع الفرق الوسطي للغرة

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من جهتها، تألقت النجمة رافي كاسيدي Raffey Cassidy في حفل توزيع جوائز البافتا بإطلالة ناعمة وراقية في آن معاً، حيث تألقت بفستان طويل بيج اللون بتصميم مفتوح عن الصدر. وزينت خصلات شعرها الأسود، بتسريحة شعر مشدودة الى الوراء بأسلوب الكعكة مع اعتماد الفرق الوسطي للغرة المسحوبة الى الخلف. هذه التسريحة عززت من جمال ملامحها الناعمة.

توماسين ماكنزي بتسريحة البيكسي القصير

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كان للشعر القصير حضور لافت أيضاً في حفل توزيع جوائز البافتا 2025، حيث ظهرت بعض النجمات بتسريحات مستوحاة من الأناقة العصرية مع لمسات جريئة، كالنجمة توماسين ماكنزي Thomasin McKenzie التي اختارت تسريحة البيكسي القصير جداً لإكمال إطلالتها اللافتة، فبدت غاية في الجاذبية لا سيما وأنها اعتمدت أحمر الشفاه الجريء.