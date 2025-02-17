إطلالات باريس هيلتون الجمالية في يوم ميلادها.. رمز الأناقة والجاذبية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 10:19 صباحاً - تتميّز باريس هيلتون Paris Hilton بأسلوبها الجمالي الفريد الذي يجمع بين الأنوثة الراقية واللمسات العصرية الجريئة، ما جعلها واحدةً من أبرز أيقونات الجمال والموضة في هوليوود، ومصدر إلهام لعشاق الموضة والجمال حول العالم، إذ تُتقن اختيار صيحات جمالية تبرز جمالها وتعكس شخصيتها المتألقة، سواء عبر مكياجها المتوهج الذي يُبرز ملامحها الجذابة أو تسريحات شعرها الأنيقة التي تمزج بين الكلاسيكية والعصرية.

ومع احتفالها بيوم ميلادها، "الخليج 365" تسلّط الضوء على أبرز الإطلالات الجمالية لباريس هيلتون التي تألقت بها وخطفت بها الأنظار على مدار السنوات في مناسبة يوم ميلادها، وجعلتها رمزاً للجمال والأناقة. أي من إطلالاتها الجمالية تفضلين؟ شاركينا رأيك!.

باريس هيلتون بمكياج وردي مشرق وتسريحة الكعكة العالية الضخمة

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تفضل باريس هيلتون المكياج الذي يعكس أنوثتها بأسلوب مشرق وفاخر في مناسباتها. وقد خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء على مسرح راراماونت في لوس أنجلوس 2025، لحضور العرض الأول لمسلسل "اللوتس الأبيض"، حيث تألقت بمكياج مشرق، ارتكز على تظليل الجفون الثابتة والمتحركة بتدرجات الظلال الوردي، وتحديد عينينها بخط من الكحل الأسود على طول خط الجفون العلوية والسفلية، وتكثيف الرموش بالماسكرا. واختارت مكياج البشرة المتوهج، مع إبراز وجنتيها ببلاشر وردي. أما أحمر الشفاه، فاعتمدته باللون النيود الغلوسي مع تحديد شفاهها بمحدد الشفاه باللون البني. وأنهت إطلالتها بتسريحة الكعكة العالية الضخمة، وإسدال خصلات الغرة الأمامية على جانبي وجهها. هذه التسريحة برزت جمال ملامحها بأسلوب جذاب وأنثوي.

باريس هيلتون بمكياج سموكي برونزي وتسريحة الويفي

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تألقت النجمة باريس هيلتون بإطلالة ساحرة في حفل توزيع جوائز غرامي بنسخته الـ67 للعام 2025، حيث اختارت مكياجاً سموكي جذاباً عزز من جمال ملامحها، ارتكز على تظليل الجفون العلوية بتدرجات الظلال البني والبرونزي المتلألئ، مع خط أيلاينر بارز على طول خط الجفون العلوية والسفلية، مما أبرز عينيها بشكل جذاب. وأكملت الإطلالة برموش كثيفة وأحمر شفاه بلون وردي فاتح يتناغم مع بشرتها المثالية، مما أضفى لمسة من النعومة والأناقة. وزينت شعرها بتسريحة الويفي الطويل بأسلوب أنيق ومنسدل على الأكتاف. تميزت التموجات بخفة وانسيابية، مما أضاف لمسةً من الحيوية إلى الإطلالة. اللون الأشقر الذهبي لشعرها عكس إشراقة مميزة، مما جعل إطلالتها متناغمة بالكامل مع مكياجها وفستانها.

باريس هيلتون بمكياج سموكي قوي وتسريحة نصف مرفوعة

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استطاعت النجمة باريس هيلتون أن تخطف الأضواء بإطلالتها الجذابة واللافتة في حفل توزيع جوائز غرامي الـ65 عام 2023 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، حيث اختارت مكياجاً سموكي قوياً، اعتمد على تظليل الجفون الثابتة والمتحركة بتدرجات الظلال الأسود والرمادي، ورسم خط سميك من الكحل الأسود على طول خط الجفون العلوية والسفلية، وتكثيف رموشها وتطويلها بالرموش الاصطناعية، مما أبرز جمال عنينها ومنحها نظرة جذابة. إلى جانب البلاشر البرونزي مع لمسات من الهايلايتر عند عظمة الخد، والأنف. وأنهت مكياجها بأحمر شفاه باللون النيود مع تحديد شفاهها بقلم محدد الشفاه باللون البني. أما تسريحة شعرها، فاختارتها نصف مرفوعة بأسلوب الباليرينا، وإسدال شعرها المالس على الأكتاف.

باريس هيلتون بمكياج وردي وتسريحة الكعكة المشدودة

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أبهرت النجمة باريس هيلتون بإطلالة أنيقة ومميزة في حفل "بيبي2 بيبي غالا" Baby2Baby Gala عام 2024، حيث اختارت مكياجاً يعكس الفخامة والرقي. ارتكز على إبراز عينيها بظلال عيون بتدرجات الوردي المشرق، مع تحديد دقيق باستخدام الأيلاينر على طول خط الجفون المتحركة، وتكثيف وتطويل رموشها بالماسكرا، مما أضاف مزيداً من الجاذبية لنظرتها. أما البشرة، فكانت متوهجة وخالية من العيوب، مع استخدام الهايلايتر لتسليط الضوء على عظام الخد والأنف. اختارت باريس أحمر شفاه بدرجة نيود لامعة، مما أضفى لمسة طبيعية وأنيقة تتناغم مع الإطلالة بالكامل.

أما تسريحة الشعر، فتميزت بالأسلوب الكلاسيكي العصري، حيث اعتمدت تسريحة الشعر المصفف للخلف بأسلوب الكعكة المشدودة، مع خصلات جانبية متموجة تنساب بشكل ناعم على أحد الجانبين. هذه التسريحة أضافت لمسة راقية تعزز من ملامح وجهها وتتناسب مع الأزياء البراقة التي اختارتها.

باريس هيلتون بمكياج فضي وتسريحة مبللة منسدلة

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في إطلالة جريئة وعصرية على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز "إم تي في" لموسيقى الفيديو لعام 2024، تألقت النجمة باريس هيلتون بفستان فضي، ونسقت معه مكياجاً متقناً، تميز بلسمة جذابة، حيث استخدمت ظلال عيون سموكي بدرجات فضية متألقة لتتماشى مع فستانها اللامع. وبرزت عيناها بتحديد دقيق باستخدام الأيلاينر الأسود، ورموش كثيفة وطويلة، مما أضاف عمقاً وسحراً لنظرتها. اعتمدت باريس على بشرة متوهجة بمظهر ناعم ومثالي مع لمسات من الهايلايتر على عظام الخدود. أما أحمر الشفاه، فقد اختارته بدرجة النيود اللامع تناغم مع الإطلالة بالكامل.

أما تسريحة الشعر، فكانت بأسلوب الشعر المبلل المفرود، مع إسدال خصلات شعرها الطويلة المموجة بشكل طبيعي، مما أضفى لمسة عصرية وجريئة على إطلالتها.

باريس هيلتون بأيلاينر بارز وتسريحة كلاسيكية بتموجات عريضة

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في إطلالة كلاسيكية وأنيقة، تألقت النجمة باريس هيلتون بإطلالة ناعمة ومميزة خلال إدلائها بشهادتها في جلسة لجنة مجلس النواب حول الطرق والوسائل "تعزيز رعاية الطفل وحماية أطفال الأمريكين" في 26 يونيو 2024 في واشنطن، حيث اعتمدت مكياجاً ناعماً ارتكز على تطبيق خط أيلاينر أسود بأسلوب مجنح، على طول خط الجفون المتحركة، وتكثيف رموشها وتطويلها بالماسكرا. إلى جانب إبراز وجنتيها ببلاشر برونزي، واعتماد أحمر الشفاه باللون الوردي الداكن، مع تحديد شفاهها بمحدد الشفاه بلون أغمق بدرجة من أحمر الشفاه. وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة بتموجات عريضة، مع اعتماد الفرقة النصفي للغرة الطويلة المنسدلة على طول شعرها الأشقر الطويل.

باريس هيلتون بمكياج عيون خوخي وتسريحة ذيل الحصان العالية

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من الإطلالات اللافتة التي تألقت بها النجمة باريس هيلتون، إطلالتها على مسرح "آي هارتراديو بكاليفورنا في عام 2024، حيث تألقت بفستان برتقالي، واختارت معه مكياجاً مشرقاً للعيون، ارتكز على تظليل الجفون العليون بظلال دافئة بدرجات البرتقالي، مع تحديد بسيط بالأيلانير الأسود، مما أبرز جمال عينيها الزرقاوين. وأكملت الإطلالة برموش طويلة وكثيفة أضافت عمقاً وجاذبية لنظرتها. أما بشرتها، فقد اعتمدت على إطلالة مشرقة مع لمسات خفيفة من أحمر الخدود بلون وردي طبيعي، وأحمر شفاه نيود لامع عزز من بساطة وجمال المكياج.

أما تسريحة الشعر، فاختارت باريس تسريحة ذيل الحصان المرتفع الكلاسيكي، مع خصلات جانبية ملساء تنسدل بشكل ناعم على جانب وجهها. هذه التسريحة منحتها لمسة عصرية وشبابية، كما أنها أبرزت تفاصيل وجهها المميزة.

باريس هيلتون بمكياج ناعم وتسريحة مالسة

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دائماً ما تسحرنا النجمة باريس هيلتون بإطلالاتها الجمالية المفعمة بالجاذبية والأنوثة، حيث تألقت في حفل توزيع جوائز غرامي الـ66 في 4 فبراير 2024 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا بإطلالة ناعمة وأنيقة بفستان باللونين النيود والأخضر مرصع بالباييت، ونسقت معه مكياجاً بسيطاً، ارتكز على إبراز جمال عينينها الزرقاوين، بالكحل الأسود، مع تكثيف وتطويل رموشها بالماسكرا. أما مكياج البشرة، فبدا موحداً مع ضربات خفيفة من البلاشر الوردي، وأحمر الشفاه النيود مع تحديد الشفاه بقلم محدد الشفاه بلون أغمق بدرجة. وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مالسة منسدلة على الأكتاف، مع اعتماد الفرق الوسطي للغرة الطويلة المنسدلة على جانبي وجهها.

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باريس هيلتون بمكياج ذهبي وتسريحة ويفي جانبية

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كعادتها، تألقت النجمة باريس هيلتون في حفل ما قبل غرامي لتكريم جون بلات في بيفرلي هيلتون في 03 فبراير 2024 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا بإطلالة ساحرة وأنيقة تجمع بين الجمال الكلاسيكي والطابع العصري. واختارت مكياجاً عصرياً ارتكز على إبراز جمال عينيها بظلال عيون براقة بدرجات ذهبية متناغمة مع لمسات من البرتقالي الخفيف لإضفاء عمق وسحر خاص. وتكثيف وتطويل رموشها بالماسكرا، مما منحها مظهراً جريئاً وجذاباً. أما بشرتها، فتميزت بلمسة متألقة ومشرقة مع هايلايتر على عظام الخد، ما عزز من إشراقة وجهها. وأكملت الإطلالة بأحمر شفاه بلون نيود دافئ يعكس أناقتها ويبرز جمال شفتيها بطريقة طبيعية.

واختارت باريس تسريحة ويفي مستوحاة من الأسلوب الهوليوودي الكلاسيكي، منسدلة على الأكتاف بانسيابية طبيعية مع تموجات خفيفة، والغرة الجانبية.

باريس هيلتون بمكياج عصري وجريء وتسريحة مشدودة

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لطالما تميّزت النجمة باريس هيلتون بأسلوبها الاستثنائي والفريد الذي يعكس ثقتها وأناقتها المتميزة، فقد خطفت الأنظار بإطلالتها الجريئة خلال عرض أزياء موغلر في أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2023، حيث تألقت بمكياج مبتكر برز جمال ملامحها بطريقة فنية ومختلفة. ارتكز على تحديد العينين بخطوط هندسية دقيقة على الزاوية الخارجية، مع تظليل الجفون العلوية بظلال خفيفة، مع لمسة من الألوان المحايدة التي تبرز توازن الإطلالة. أما مكياج البشرة، فظهر خالياً من العيوب مع لمسات لامعة ناعمة على الخدود والشفاه بدرجة برونزية طبيعية، مما عكس إشراقة جذابة. وأنهت إطلالتها بتسريحة الشعر المشدود للخلف بتصفيف مبلل يوحي بالأناقة العصرية.