الامارات | سائحة تحاول تصوير سمكة قرش .. والنتيجة فقدان يديها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تعرضت امرأة كندية، تُدعى ناتالي روس، 55 عامًا، لفقدان يديها وهي تحاول التقاط صورة قريبة لسمكة قرش وذلك في المياه الضحلة قبالة شاطئ تومسون كوف في جزر توركس وكايكوس في منطقة البحر الكاريبي صباح يوم السابع من فبراير.

وقالت صحيفة ميامي هيرالد أن " المرأة فقدت كلتا يديها " كما تعرضت للعض أيضًا في فخذها. وقال شهود عيان أن زوجها حاول محاربة القرش، قبل أن يتم نقلها إلى الشاطئ ومن ثم جواً إلى المستشفى حيث من المتوقع أن تنجو.

وقالت حكومة جزر تركس وكايكوس في بيان لها أن القرش قدر طوله " بحوالي 6 أقدام (مترين تقريبا) ، لكن النوع لم يتم تأكيده بعد"، وقالت الصحيفة " أن السائحة حاولت التقرب مع السمكة في المياه الضحلة في محاولة لالتقاط الصور".

ويقع شاطئ تومسون كوف في مستوطنة بلو هيلز، على الجانب الشمالي من بروفيدنسياليس، الجزيرة الرئيسية في البلاد.

وإثر ذلك أغلق المسؤولون الحكوميون الشاطئ حتى منتصف نهار 9 فبراير، بعد أن تم الكشف أن القرش انتقل إلى مياه أعمق.

وتعد المياه المحيطة بجزر تركس وكايكوس موطنًا لمجموعة متنوعة من أنواع أسماك القرش، بما في ذلك أسماك القرش النمر، وأسماك القرش الثور، وأسماك القرش المطرقة، وأسماك القرش الشعابية.