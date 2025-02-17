الامارات | زَوَّر شهادة وفاة لجدّه من أجل الحصول على إجازة مدفوعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تم تغريم رجل سنغافوري آلاف الدولارات لتزويره شهادة وفاة جده حتى يتمكن من الحصول على إجازة مدفوعة الأجر من مكان عمله.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، تم تغريم باراث غوبال البالغ من العمر 29 عامًا 4000 دولار بعد إقراره بالذنب في تزوير شهادة وفاة أحد أقاربه بقصد ارتكاب الاحتيال.

وفي نوفمبر 2023، أثناء عمله كمحلل عمليات تمويل الأوراق المالية، علم جوبال أن صديقته آنذاك خانته مع شخص آخر مما كان له تأثير مدمر على نفسيته لدرجة أنه لم يستطع التركيز في وظيفته وفقا لما يذكر موقع "سترايت تايمز"

ولكن بدلاً من التقدم بطلب للحصول على أحد أيام الإجازة السنوية، طلب السنغافوري إجازة مدفوعة الأجر من 8 نوفمبر إلى 10 نوفمبر، مدعيًا أن جده في الهند توفي أثناء نومه. وتم قبول طلبه، ولكن عندما طلب مشرفه شهادة وفاة جده، أصبحت الأمور معقدة.

ولكسب الوقت، أخبر جوبال مشرفه أنه لن يتمكن من إرسال شهادة الوفاة لهم إلا بعد عودة والده من الهند، وفي الوقت نفسه، اتصل بأحد أقارب صديقه الذي توفي في يوليو 2023، مدعيًا أنه يحتاج إلى نسخة من شهادة الوفاة لتبرير إجازته من العمل لحضور الجنازة. ثم شرع في تزوير الوثيقة باسم جده على الكمبيوتر المحمول الخاص به، وأرسل صورة منها إلى مشرفه، متجاهلاً الجزء السفلي من الشهادة، الذي كان يحتوي على رمز الاستجابة السريعة للتحقق من صحتها.

ولسوء الحظ بالنسبة لبارث، لم يكن مشرفه راضيًا وطلب نسخة من الوثيقة بأكملها. بناءً على إصرار رؤسائه، فأرسل باراث جوبال الوثيقة بأكملها لكنه استقال من وظيفته في ديسمبر 2023، مدركًا أن كذبه سيتم اكتشافه بسهولة. وتقدر غرامة تزوير شهادة وفاة في سنغافورة بما يصل إلى 10000 دولار، أو السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو كليهما، ولكن المحكمة اكتفت لغوبال بغرامة قدرها 4000 دولار فقط وفقا للصحيفة.