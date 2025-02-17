الامارات | حديقة حيوانات صينية تبيع بول النمور باعتباره علاجاً طبياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أثارت حديقة حيوان صينية عاصفة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن بدأت في بيع بول النمور، مدعية أن "خصائصه الطبية" يمكن أن تعالج الروماتيزم.

ونشر أحد زوار حديقة حيوان يان بيفينجشيا للحياة البرية في مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي يقول إن المنشأة تبيع "بول نمر طبي" يُزعم أنه من نمور سيبيرية.

وتبلغ تكلفة زجاجة السائل سعة 250 جرامًا حوالي 50 يوانًا (حوالي سبعة دولارات). ووفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، أوصت حديقة الحيوان بخلط السائل بالنبيذ الأبيض ووضعه على المناطق المصابة، جنبًا إلى جنب مع شرائح الزنجبيل. وادعت أن له "تأثيرًا علاجيًا جيدًا" على أمراض مثل التهاب المفاصل والالتواءات وآلام العضلات. كما أبلغوا الزبائن المحتملين أن الخليط آمن للاستهلاك عن طريق الفم ولكن لا ينبغي استخدامه إذا عانوا من أي ردود فعل تحسسية.

وفي حديث لصحيفة "ذا بيبر" الصينية، قالت حديقة الحيوان إن البول تم جمعه مباشرة من حوض تبول فيه النمور، لكنها لم توضح ما إذا كانت أي إجراءات تطهير قد تم اتباعها.

وأصر الموظفون على أن الخليط يفي بالمتطلبات اللازمة ليتم تصنيفه على أنه "طبي" ويمكن بيعه طالما كان لديهم ترخيص تجاري مع إذن تشغيل. وقالوا إن المبيعات كانت متوسطة، حيث لم يتم بيع أكثر من زجاجتين في اليوم.

وعلق أحد زوار حديقة الحيوان، وفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست: "اشتريت بعضًا لوالدي بدافع الفضول، لكنني لم أر أي تأثير، لذا فهو مجرد سائل".

وقال خبير في الطب الصيني التقليدي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن بول النمر ليس له فائدة علاجية مثبتة ولم يتم الاعتراف به كدواء تقليدي، وفقًا لصحيفة غلوبال تايمز.