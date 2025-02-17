7 مشروبات ممنوعة على الريق.. احذر تناولها عند الاستيقاظ

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحرص كثير من الناس على بدء يومهم بمشروب صباحي يمنحهم الطاقة ويحفز نشاطهم اليومي، إلا أن بعض هذه المشروبات قد يكون لها تأثير سلبي على الصحة عند تناولها على معدة فارغة، إذ تُشكل العادات الغذائية دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وقد تؤدي بعض الأخطاء اليومية إلى مشكلات صحية مزمنة مثل التهابات المعدة، وارتجاع المريء، واضطرابات الهضم، ومع تزايد الاهتمام بالتغذية الصحية، أصبح من الضروري معرفة المشروبات التي ينصح بتجنبها صباحًا، واستبدالها بخيارات أكثر فائدة.

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور محمد الحوفي، الأستاذ بقسم علوم الأغذية بجامعة عين شمس، لـ«الوطن»، مخاطر تناول بعض المشروبات على معدة فارغة، مؤكدًا أنها قد تؤثر على التوازن الحمضي في المعدة، وتؤدي إلى مشاكل في الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

القهوة والشاي قد يسببان اضطرابات هضمية

يُعدّ الشاي والقهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا في الصباح، لكن تناولهما على معدة فارغة قد يسبب آثارًا غير مرغوبة، أوضح الدكتور الحوفي أن الكافيين الموجود في القهوة والشاي يحفز المعدة على إفراز المزيد من الأحماض، مما يؤدي إلى حرقة المعدة وتهيّج الغشاء المخاطي، كما أن زيادة إفراز هرمون الكورتيزول بسبب الكافيين قد تؤثر على الحالة المزاجية، وتزيد من مستويات التوتر، ما قد يؤثر سلبًا على طاقة الشخص خلال اليوم.

المشروبات الغازية وعصائر الفواكه الحمضية تزيد الحموضة

أشار الدكتور الحوفي إلى أن المشروبات الغازية تُعتبر من أسوأ الخيارات التي يمكن تناولها على معدة خاوية، نظرًا لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر والأحماض التي تسبب تهيج المعدة وتزيد من احتمالية الإصابة بالانتفاخ وعسر الهضم، أما عصائر الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون، فقد تكون مضرة عند تناولها صباحًا، حيث تعمل على زيادة الحموضة داخل المعدة، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض ارتجاع المريء والتهابات المعدة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي.

المياه المثلجة ومشروبات الطاقة قد تؤثر على عملية الهضم

شرب المياه المثلجة عند الاستيقاظ قد يكون له تأثير سلبي على الجهاز الهضمي، حيث يسبب تقلصات مفاجئة في المعدة تؤدي إلى اضطرابات هضمية، كما أن مشروبات الطاقة، التي تحتوي على نسب عالية من الكافيين والسكر، قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، مما يؤثر على النشاط البدني والعقلي، وقد يسبب إرهاقًا لاحقًا نتيجة انخفاض مستوى السكر بشكل مفاجئ.

الحليب كامل الدسم قد يكون صعب الهضم صباحًا

يُعتبر الحليب كامل الدسم من المشروبات التي يفضل البعض تناولها في الصباح، لكنه قد لا يكون مناسبًا على معدة فارغة، خاصة لمن يعانون من حساسية اللاكتوز أو ضعف في إنزيمات الهضم، وأوضح الدكتور الحوفي أن تناول الحليب دون طعام قد يسبب اضطرابات في المعدة مثل الانتفاخ والغازات، مما قد يؤثر على راحة الجهاز الهضمي.