بعد تحذير «الصحة العالمية» من مضاعفاته بفلسطين.. أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية

القاهرة - سمر حسين - صحة

لايزال الأطفال بفلسطين يدفعون ثمن العدوان الإسرائيلي الذي شُن عليهم منذ السابع من أكتوبر، على أرضهم، فلم يكتف الاحتلال بقتلهم عمدًا بالأسلحة، بل إنهاء حياتهم جوعًا وساهم في تفشي الأمراض القاتلة، والأوبئة التي تهدد حياتهم.

ومؤخرًا حذرت منظمة الصحة العالمية، من إن الأطفال المصابين بالسرطان بفلسطين يواجهون تحديات مضاعفات خطيرة للمرض، بسبب نقص الرعاية الصحية وانقطاع الإمدادات الطبية، مما أدى إلى وفيات مأساوية قبل بدء العلاج.

ما هو سرطان الأطفال؟

تشمل أنواع سرطان الأطفال الأوسع انتشاراً سرطان الدم وأورام الدماغ والأورام اللمفية والأورام الصلبة مثل الورم الأرومي العصبي وورم ويلمز.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن الوقاية من سرطان الأطفال أو تحديده بصفة عامة عن طريق الفحص، فمن الممكن علاج معظم أنواع سرطان الأطفال بالأدوية الجنيسة وغيرها من أشكال العلاج، بما في ذلك الجراحة والمعالجة الإشعاعية.

وأوضحت المنظمة، أن سرطان الأطفال، هو تعرض الطفل لتغيّر جيني في فرادى الخلايا التي قد تنمو لتتحوّل إلى كتلة أو (ورم)، وتستهدف أجزاء أخرى من الجسم وتسبب الوفاة إذا تُركت دون علاج، مؤكدة إن معظم أنواع سرطان الأطفال ليس لها أسباب معروفة.

أعراض سرطان الأطفال

- الصداع الشديد

- فقدان الوزن غير المبرر

- الحُمَّى المستمرة

- آلام العظام والمفاصل

أنواع سرطان الأطفال الشائعة

- سرطان الدم

- الأورام الدماغية

- الأورام اللمفاوية

- الأورام الصلبة

طرق الوقاية من سرطان الأطفال؟

خضوع الطفل لتطعيم التهاب الكبد B للمساعدة على الوقاية من سرطان الكبد، وضد فيروس الورم الحليمي البشري للمساعدة على الوقاية من سرطان عنق الرحم.

الكشف المبكر عن العدوى المزمنة التي قد تؤدي إلى السرطان، وعلاجها.

إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد العوامل التي تؤثر على إصابة الأطفال بالسرطان.