الامارات | الطين يُعكّر نوافير روما بسبب أمطار غزيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جرفت أمطار غزيرة الطين إلى قناة لجرّ المياه في روما، ومنها إلى النوافير الشهيرة التي تم تنظيفها، أخيراً، في العاصمة الإيطالية، على ما أعلنت بلدية المدينة، أمس.

وتسببت الأمطار، التي هطلت في الأيام الأخيرة، بتعكير الطين في قناة ترايانو باولو، التي تنقل المياه إلى روما من بحيرة براتشيانو، الواقعة على بعد 40 كيلومتراً شمال العاصمة.

وأوضحت البلدية أن «المياه الموحلة تدفقت إلى النوافير الأثرية، في ساحتَي بياتزا نافونا وبياتزا فارنيزي، حيث تغذيها القناة المائية».

وأضافت أن الأجهزة المختصة في المدينة «اتخذت على الفور إجراءات للحد من الأضرار، والحفاظ على نظافة الأحواض ومراقبة الوضع»، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لإعادة تدفق المياه إلى الوضع الطبيعي.

وشرحت شركة «أسِييا»، التي تتولى إدارة القناة، أن «الأمطار الغزيرة، في الأيام الأخيرة، أدت إلى ارتفاع كبير في عكارة المياه بالقناة».

وأعيد فتح النوافير أمام الزوار في ديسمبر الفائت، بعد عملية تنظيف استغرقت أشهراً، لكن البلدية أكّدت أن تدفق المياه الموحلة لن يترك أي أثر بمجرد تنظيف الأحواض مجدداً. وتُعد «نافورة الأنهار الأربعة»، التي يعود تاريخها إلى القرن الـ17، المعلم الأبرز في ساحة نافونا ذات الطابع الباروكي.