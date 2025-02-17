الامارات | «الناشئين» مسك ختام بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أمس، منافسات فئة الناشئين في بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في مقره بمنطقة لهباب، وسط مشاركة كبيرة من الشباب الواعد الذين أظهروا مهارات عالية في مجال سباقات الصقور، حيث تُعد هذه الفئة خطوة مهمة في تعزيز الاهتمام بالتراث الإماراتي الأصيل، خصوصاً في رياضة الصقارة التي تُعد من أهم الرياضات التقليدية التي تعكس عراقة وثقافة المجتمع الإماراتي.

وشهدت البطولة إقامة ثمانية أشواط بمشاركة كبيرة لأكثر من 200 طير في فئتَي صقور تبع وجير تبع.

وعلى صعيد النتائج، في شوط البرقع الذهبي تبع فرخ، حقق حمدان سهل الكندي المركزين الأول والثاني بالطير «كسار» بزمن 18.936 ثانية، وبالطير «جييج» بـ19.806 ثانية، أمّا المركز الثالث فذهب إلى حمد راشد بن مجرن الكندي بالطير «ملدوغ» بـ20.122 ثانية.

وفي شوط البرقع الذهبي جير تبع فرخ، تفوق محمد راشد المنصوري بالطير «السابح» بزمن 17.639 ثانية، يليه حمدان راشد بن مجرن الكندي بالطير «29» بـ17.680 ثانية، ثم راشد حمدان بن مجرن الكندي بالطير «7» بـ17.905 ثانية، وكسب عبيد ثاني المهيري شوط البرقع الذهبي تبع جرناس، بالطير «تي 99» بزمن 18.086 ثانية، يليه محمد عمران النعيمي بالطير «الذيب» بـ18.288 ثانية، ثم بخيت محمد النعيمي بالطير «كفو» بـ18.837 ثانية، وفي شوط البرقع الذهبي جير تبع جرناس، تفوق حمد راشد بن مجرن الكندي بالطير «23» بزمن 17.214 ثانية، يليه محمد راشد المنصوري بالطير «عنيد» بـ17.495 ثانية، ليعود حمد راشد بن مجرن الكندي ويحقق المركز الثالث بالطير «غنتوت» بـ17.535 ثانية، وكسب محمد سالم الكتبي الشوط النقدي تبع فرخ، بالطير «خطير» بزمن 20.760 ثانية، وجاء أحمد سعيد العليلي في المركز الثاني بالطير «مسمار» بـ20.985 ثانية، وفي المركز الثالث سالم محمد الكتبي بالطير «الحذر» بـ21.373 ثانية.