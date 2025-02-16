الامارات | رمضان على قنوات «دبي للإعلام».. إنتاجات درامية ضخمة ومميزة

شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان على قنوات «دبي للإعلام».. إنتاجات درامية ضخمة ومميزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن ملامح الدورة البرامجية الرمضانية الخاصة بتلفزيون دبي وقناة «سما دبي»، التي تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تقديم أعمال درامية وبرامج تفاعلية نوعية خلال الشهر الكريم، ما يجسد توجهاتها الهادفة إلى الارتقاء بالقطاع الإعلامي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً لصناعة وإنتاج المحتوى، وتضم الدورة الجديدة 11 مسلسلاً تجمع في أحداثها بين الدراما والكوميديا المشوقة، التي يقدمها نخبة من كبار نجوم الخليج والعالم العربي، وتتميز بتنوّع محتواها وضخامة إنتاجها، ليبدو ذلك بمثابة ورقة رابحة في الموسم الدرامي الرمضاني، كما تتضمن الدورة باقة من البرامج الاجتماعية والترفيهية وبرامج المسابقات التراثية، ما يعكس جهود المؤسسة وسعيها إلى توفير تجربة مشاهدة ممتعة وثرية بالمعرفة قادرة على تلبية أذواق مختلف فئات المجتمع.

وأشار المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في «دبي للإعلام»، سالم باليوحة، إلى حرص المؤسسة على تقديم دورة برامجية رمضانية قوية، تمتاز بتنوّعها وقدرتها على تلبية متطلبات المشاهدين وطموحاتهم واهتماماتهم، وقال: «تحمل الدورة الرمضانية الجديدة العديد من المفاجآت الدرامية، والأعمال والمسلسلات ذات الإنتاجات الضخمة، التي تجسد مساعي مؤسسة دبي للإعلام وتطلعاتها إلى تصدر قوائم المشاهدة خلال رمضان المقبل، عبر ما تقدمه من محتوى إعلامي نوعي، يتميز بقدرته على جذب الجمهور والارتقاء بالذائقة العامة، ما يعزّز مكانة (دبي للإعلام) واحدةً من أبرز المؤسسات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط»، وعبّر باليوحة عن اعتزازه بمستوى الجودة الذي تتميز به الدورة البرامجية الرمضانية، لافتاً إلى أن كل هذه المسلسلات تُمثل تجسيداً للشراكات التي أبرمتها «دبي للإعلام» مع كبرى شركات الإنتاج الخليجية والعربية.

من جهتها، أكّدت رئيسة القنوات التلفزيونية والإذاعية في «دبي للإعلام»، سارة الجرمن، أن الدورة البرامجية الرمضانية لهذا العام تعكس اهتمام المؤسسة وحرصها على تقديم إنتاجات درامية وكوميدية نوعية ومتميزة تحاكي طبيعة المجتمع وتناقش قضاياه، وقالت: «يُعد شهر رمضان من أهم المواسم الدرامية التي تبرز تميز شاشات قنوات المؤسسة، وقد حرصنا هذا العام على إعداد دورة برامجية متكاملة تضم مجموعة متميزة من المسلسلات التي تجمع أبرز نجوم الفن الخليجي والعربي، إلى جانب تشكيلة من البرامج النوعية التي تحظى بشعبية واسعة، وتلبي اهتمامات مختلف أفراد العائلة، وهو ما يعكس المكانة التي تحظى بها قنوات (دبي للإعلام) في المنطقة والإمارات».

تلفزيون دبي.. حكايات درامية وكوميدية

وعلى مدار شهر رمضان المبارك، سيتألق تلفزيون دبي بسبعة مسلسلات درامية وكوميدية عربية وخليجية مميزة، تدور أحداثها في قوالب درامية مختلفة، وعلى رأسها، المسلسل الخليجي «أفكار أمي»، من إخراج باسل الخطيب وتأليف عبدالمحسن الروضان، وفيه تعود الفنانة القديرة حياة الفهد إلى الواجهة مجدداً بعد غيابها عن الشاشة خلال الموسم الرمضاني الماضي، لتقدم عملاً يمزج بين القضايا الأسرية والعلاقات الإنسانية، ويشارك في بطولة العمل الفنان إبراهيم الحساوي وشيماء علي وبشار الشطي وسعود بوشهري وشهاب حاجية، وغيرهم.

ويُعد المسلسل العربي «ليالي روكسي»، للمخرج محمد عبدالعزيز، واحداً من أقوى الأعمال الدرامية العربية لهذا العام، حيث تعود من خلاله النجمة السورية القديرة منى واصف إلى العمل مع النجم دريد لحام، وذلك بعد مرور 43 عاماً على ظهورهما معاً في مسلسل «وادي المسك» الذي عرض في 1982، ليعيد تعاونهما الجديد ذكريات الزمن الجميل للدراما السورية ويثير حماسة الجمهور، ويتناول العمل الذي يشارك في بطولته الفنان أيمن زيدان والفنانة سلاف فواخرجي، قصة مستوحاة من عقد العشرينات في سورية، وهي فترة شهدت تحولات كبيرة على المستويين الثقافي والاجتماعي.

كما يعرض تلفزيون دبي خلال رمضان المقبل، المسلسل العربي «نفس»، للمخرج إيلي السمعان، حيث يجمع العمل الذي يلعب بطولته الفنان عابد فهد، ودانييلا رحمة ومعتصم النهار بين الدراما العاطفية والتشويق.

ويُمثل لقاء الفنان داوود حسين والفنان حسين البلام في مسلسل «السيرك»، للمخرج عيسى ذياب، مفاجأة الموسم الرمضاني الحالي، حيث عملت مؤسسة دبي للإعلام على جمعهما بعد مرور 20 عاماً على تقديمهما آخر مسلسل درامي معاً، وسط توقعات بأن ينجحا من خلال «السيرك» في تقديم عمل كوميدي رفيع المستوى، يشاركهما بطولته كوكبة من نجوم الفن الخليجي، ومن بينهم عبدالعزيز النصار، محمد الرمضان، فهد البناي، نوف السلطان، خالد السجاري، سعاد علي، وغيرهم، ويتناول العمل قصة مجموعة من المحكومين في قضايا جنائية يُفرض عليهم قضاء مدة عقوبتهم في تنفيذ أعمال خدمة مجتمعية.

وبعد تقديمها خلال رمضان الماضي مسلسل «منت رايق»، تعود المخرجة الإماراتية نهلة الفهد إلى الساحة الدرامية لقيادة المسلسل الاجتماعي الكوميدي «باب السين»، الذي يشهد تعاوناً فنياً مميزاً بين الكاتبتين مريم نصير ومرين القلاف، فيما يلعب بطولته الفنان عبدالعزيز النصار وشيماء سليمان، وبشير غنيم، وأحمد النجار، وغيرهم، ويتناول العمل قضايا الأسرة من خلال حكاية سعود، الذي ينفذ وصية والده بجمع إخوته بعد سنوات من الفراق، ومحاولة إعادتهم إلى بيت العائلة الكبير.

ويعرض تلفزيون دبي أيضاً المسلسل الكوميدي «عقبال عندكو»، من إخراج علاء إسماعيل وتأليف محمد نبوي وعلاء حسن، ويجمع بين نجمي الكوميديا حسن الرداد وإيمي سمير غانم، حيث يضيء العمل الذي يتألف من 15 حلقة فقط، على أهمية تأهيل الزوجين قبل الزواج، وتدور أحداثه حول كريم وسارة اللذين يتخيلان أثناء شجارهما كيف ستكون حياتهما مع شركاء آخرين، ليكتشفا دائماً أن واقعهما الحالي يبقى الأفضل، في حين تدور أحداث المسلسل الدرامي «أخواتي» من بطولة نيللي كريم وروبي وكندا علوش وجيهان الشماشيرجي، حول أربع أخوات لكل واحدة منهن حياتها الخاصة.

وإلى جانب الأعمال الدرامية يعرض تلفزيون دبي خلال رمضان المقبل، مجموعة متنوّعة من البرامج الحوارية والترفيهية المميزة، ومن بينها برنامج «شطرنج» الذي يقدمه عبدالرحمن الدين، ويلتقي فيه مع مجموعة من الشخصيات ليجري معها حواراً صريحاً يشبه لعبة الشطرنج التي تمتاز بقوانينها الواضحة، حيث لا يوجد فيها منطقة رمادية، ما يمكّن عبدالرحمن الدين من الغوص في أفكار ضيوفه واستطلاع آرائهم في العديد من الموضوعات، كما تتضمن أيضاً برنامج «آخر كلام» الذي تقدمه الإعلامية رؤى الصبان، وتتفاعل فيه مع المشاهدين من خلال اتصالاتهم، ليُشكل ذلك دعوة للدخول في تحديات متنوّعة تتضمن طرح مجموعة من الأسئلة والألعاب الشيقة التي تمنحهم الكثير من الجوائز القيمة.

ويواصل الإعلامي الإماراتي علي آل سلوم تقديم برنامجه المميز «دروب»، الذي يعود مجدداً بموسمه الـ12، ويرفع فيه شعار «وجهنا الآخر»، ويشهد البرنامج قيام آل سلوم برحلة واسعة من البحث لاكتشاف بعض الجوانب الخفية من حياة الشعوب، ويلتقي خلاله مع مجموعة من الرواة الملهمين لعرض قصصهم، ومفاهيم تقدم للمرة الأولى في تاريخ البرنامج الذي يشهد خلال رمضان المقبل تقديم حلقة خاصة بعنوان «دروب زايد»، التي تدور أحداثها في دولة الإمارات.

«سما دبي».. برامج نوعية ودراما مميزة

من جهة أخرى، تطل قناة «سما دبي» خلال شهر رمضان المقبل بدورة برامجية مميزة، حيث تعرض أربعة مسلسلات إماراتية وخليجية تمتاز بتنوّع أفكارها وأحداثها، وتولّت مؤسسة دبي للإعلام إنتاجها بالتعاون مع مجموعة من شركات الإنتاج المعروفة، ومن أبرزها المسلسل الإماراتي الكوميدي «وديمة وحليمة» الذي يعود إلى الشاشة بجزء رابع، وذلك بعد تحقيقه نسبة مشاهدات عالية إبان عرض أجزائه الثلاثة الماضية، وفي الجزء الجديد الذي أخرجه عادل إبراهيم وكتب نصه جاسم الخراز، ويلعب بطولته الفنانة سعاد علي، وملاك الخالدي، ومرعي الحليان، وأحمد عبدالرزاق، وأمل محمد، ومحمد المازم، يواصل المسلسل سرد مغامرات وديمة وحليمة والمواقف التي تتعرضان لها، كما يتميز الجزء الجديد بظهور شخصيات جديدة تمنح القصة بعداً إضافياً.

كما تعرض القناة المسلسل الدرامي «وطن عمري» للمخرج عمار رضوان، وتأليف مريم الزعابي، والذي يُمثل لوناً جديداً في الدراما الإماراتية، حيث سيلمس المشاهد من خلاله تجربة مختلفة عن الأعمال السابقة برؤية إخراجية مميزة، ويروي العمل الذي يلعب بطولته نخبة من نجوم الدراما الإماراتية ومن بينهم عبدالرحمن الملا، وليلى المقبالي، وفاطمة الحوسني، وخالد البناي، قصة الدكتور بدر، الذي يجد نفسه في صراع داخلي عندما يتعلق قلبه بـ«فلك»، الفتاة التي تصغره سناً.

وتعرض القناة المسلسل الإماراتي الكوميدي «دنون»، من إخراج سيف الشيخ نجيب، وتأليف وبطولة عبدالله زيد، بمشاركة نخبة من النجوم، منهم أحمد مال الله، وأحمد الأنصاري، وهدى الغانم، وأمينة عبدالرسول، وتدور أحداثه حول دنون، رجل ستيني يعيش في منطقة جبلية ويعمل سائقاً لحافلة المدرسة، وهو متزوج من ثلاث نساء، ويسعى بكل الطرق لجمع المال، ما يوقعه في مواقف صعبة تسبب له ولعائلته الكثير من الإحراج.

كما تقدّم قناة سما دبي خلال رمضان الدراما الخليجية الغامضة «المسار»، للمخرج باسم شعبو وتأليف محمد العنزي وبدر الجزاف، ويتناول العمل أحداثاً مشوقة تتمحور حول عائلة تواجه مجموعة من التحديات والمشكلات بعد وفاة كبير العائلة، ومع تقدم الأحداث، يكتنف العمل الغموض والترقب، ما يجعله مليئاً بالتشويق في إيقاع سينمائي متصاعد، ويلعب بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما الخليجية، ومن أبرزهم النجم محمد المنصور، والفنان حسين المنصور، والنجمة سوزان نجم الدين، وخالد البريكي وحمد العماني، وبيبي عبدالمحسن وفرح الصراف وشذى سبت، وغيرهم.

من ناحية أخرى، يتابع الجمهور عبر قناة سما دبي سلسلة متجددة من البرامج الترفيهية والتراثية، ومن أبرزها «المندوس» الذي يعود فيه الإعلامي عبدالله إسماعيل بأسلوبه المميز وقدرته على التفاعل بسلاسة مع كل شرائح المجتمع، ليمثل ذلك واحداً من أبرز أسرار نجاح البرنامج الذي يمتاز بما يقدمه من لحظات ترفيهية، وما يشهده من تفاعل مباشر مع الجمهور وتحدٍ لقدراتهم على فتح «المندوس»، ليبدأ عبدالله بتقديم عروض مالية مغرية لتحفيز الجمهور على التنازل عن مغامرة الكشف عن الجائزة، فيما يحفل برنامج المسابقات التراثي «السوق الكبير» من تقديم ميثا محمد بتجارب تفاعلية عدة عن طريق المشاركة والاتصال، ليمضي المشارك في رحلة فريدة إلى السوق الكبير، حيث يشارك أصحاب المحال في طرح أسئلة مختلفة على المشاركين بحسب اختصاصاتهم، مستعينين بالبضاعة التي في محالهم، حيث سيكون هناك «الصائغ» و«الصفّار» و«العطّار» و«الطوّاش» وغيرهم، ويتنقل المتسابق عبر مراحل مختلفة إلى أن يصل إلى المرحلة الأخيرة التي تكون عند محل الطوّاش، وعليه أن يجيب عن لغز الطواش ليتمكن من الفوز بالجائزة الكبرى.

وتشمل قائمة برامج «سما دبي» الموسم الرابع من البرنامج الاجتماعي «قيم»، الذي تقدمه ديالا علي وعبدالرحمن بن ثالث، ويستوحي موضوعاته من قصص الناس وتجاربهم التي كان لها تأثير كبير في مسيرة حياتهم والمحيطين بهم، حيث يبرز البرنامج مدى تفاعل وتأثير تلك السلوكيات الإيجابية على الفرد والمجتمع، ومن أبرز الموضوعات التي يتطرق إليها البرنامج، الاستدامة وكيفية العيش في بيئة أسرية قادرة على توفير كل عناصر الاستدامة، وكذلك التبرع بالأعضاء وأهمية منح الفرصة للآخرين لعيش حياة جديدة، كما يعود الإعلامي أيوب يوسف ليطل في رمضان بموسم رابع من برنامجه المعرفي «المفتش فصيح»، ويسعى فيه لإعادة الاهتمام باللغة العربية الفصيحة واستخداماتها في حياتنا اليومية، ويستضيف البرنامج نخبة من نجوم الدراما، ومن بينهم نشوى مصطفى وخليل الرميثي وجمعة علي وعبدالله صالح، وغيرهم.

وتتضمن الدورة البرامجية الرمضانية برنامج «بين الخطر»، وفيه يقوم صانع المحتوى راشد الرميثي بالسفر إلى أماكن مختلفة في العالم لاكتشاف جوانب مختلفة من حياة الشعوب، ويسعى إلى تقديمها في قوالب وثائقية، تتضمن ما يعيشه من تجارب متنوّعة قد تعرضه للخطر في معظم الأحيان، ومن بينها تجربة الركض مع الثيران في إسبانيا، وتجربة جمع العسل من أعالي جبال النيبال، ليقدم للمشاهد خلاصة ما عاشه من تجارب ودروس خلال رحلاته.

وعلى مدار شهر رمضان المبارك، سيشهد تطبيق «أوان» عرض كل المسلسلات والأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية، والفواصل المختلفة، بالتزامن مع أوقات عرضها على شاشات «دبي للإعلام» مع فرصة إعادة مشاهدة الحلقات كافة التي سبق عرضها عبر تلفزيون «دبي» و«سما دبي».

• عبدالله إسماعيل يعود بأسلوبه المميز في «المندوس»، وميثا محمد في «السوق الكبير»، وديالا علي وعبدالرحمن بن ثالث في«قيم»، وأيوب يوسف في موسم رابع من برنامج «المفتش فصيح».

• «أفكار أمي» يعيد الفنانة القديرة حياة الفهد إلى الواجهة، بعد غيابها عن الشاشة، خلال الموسم الرمضاني الماضي.

• منى واصف تعود إلى العمل مع دريد لحام في «ليالي روكسي»، بعد مرور 43 عاماً على آخر ظهور لهما معاً في «وادي المسك».

• «دبي للإعلام» تجمع داوود حسين وحسين البلام في «السيرك»، بعد مرور 20 عاماً على تقديمهما آخر مسلسل درامي معاً.

• علي آل سلوم في «دروب» بموسمه الـ12 يرفع شعار «وجهنا الآخر»، ويقوم برحلة واسعة لاكتشاف الجوانب الخفية من حياة الشعوب.

• شخصيات جديدة تظهر في المسلسل الإماراتي الكوميدي «وديمة وحليمة»، الذي يعود إلى الشاشة بجزء رابع بعد تحقيقه مشاهدات عالية في أجزائه الـ3 الماضية.