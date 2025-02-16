أبرز صيحات مكياج اعتمدتها النجمات في حفل جوائز البافتا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 10:35 مساءً - لا يقتصر حفل جوائز البافتا BAFTA على كونه مناسبة لتكريم أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية، بل هو أيضاً عرض ساحر لأرقى صيحات الجمال التي تتألق بها النجمات على السجادة الحمراء. ففي كل عام، تبهرنا النجمات العالميات بإطلالات جمالية آسرة، تتراوح بين الكلاسيكية الراقية واللمسات العصرية الجريئة، ليصبحن مصدر إلهام لمحبات المكياج حول العالم.

وفي نسخة 2025 من حفل جوائز البافتا، تألقت النجمات بمكياج متنوع يعكس أحدث توجهات عالم الجمال، حيث طغت الألوان الناعمة والمشرقة على بعض الإطلالات، بينما اختارت أخريات أساليب أكثر دراماتيكية وسحراً، مستوحاة من أيقونات الجمال عبر العقود. من ظلال العيون اللامعة والشفاه الجريئة، إلى البشرة المتوهجة والخدود المحددة بأسلوب يمنح مظهراً مشرقاً وطبيعياً، جاءت هذه الصيحات لتعزز من جمال كل نجمة بأسلوب يعكس شخصيتها.

من "الخليج 365"، نرصد لك أجمل صيحات المكياج التي زينت إطلالات النجمات في حفل جوائز البافتا BAFTA لعام 2025، لتستوحي منها إطلالتك المقبلة بأسلوب أنيق وجذاب.

ديمي مور بالمكياج الترابي الناعم

ديمي مور Demi Moore (مصدر الصورة: John Phillips/BAFTA/Getty Images)



في حفل جوائز البافتا 2025، تألقت النجمة ديمي مور Demi Moore، بإطلالة جمالية آسرة تعكس الأناقة والفخامة بأسلوب راقٍ ومميز. إذ اختارت مكياجاً ناعماً عزز ملامحها الطبيعية بلمسات من الإشراق والتوهج، فجاء مكياج العيون بظلال ترابية دافئة تم دمجها بإتقان على الجفون، ما أضفى على نظرتها بعداً عميقاً وجذاباً.

كما تم تحديد عينيها بالكحل الأسود الناعم المدموج عند الزوايا الخارجية، مع تطبيق طبقات من الماسكرا التي منحت رموشها كثافة وطولاً لافتاً.

أما مكياج البشرة، فجاء متوهجاً ومشرقاً، حيث اعتمدت أساساً بلمسة ستانية ناعمة وحّد لون البشرة وأبرز إشراقها، مع لمسات من الهايلايتر على عظمتي الخدين وجسر الأنف. واختارت بلاش بدرجات مشمشية دافئة، ما منحها لمسة من الحيوية والنضارة.

أما الشفاه، فاعتمدت لوناً وردياً ناعماً بلمسات لامعة، ما أضفى على إطلالتها لمسة شبابية وحيوية.

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سيلينا غوميز بمكياج محايد مع الأيلاينر الأسود المسحوب

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كذلك، خطفت النجمة سيلينا غوميز الأنظار على السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا 2025 بإطلالة جمالية راقية وعصرية تجسّد الأنوثة البسيطة والفخامة الهادئة. فاعتمدت مكياجاً ناعماً بألوان حيادية تبرز ملامحها بأسلوب أنيق ومشرق.

فجاء مكياج العيون بسيطاً، حيث استخدمت ظلال عيون نيود مات، مع تحديد بسيط باستخدام الآيلاينر المسحوب عند الزاوية الخارجية للعين، ما أضاف لمسةً من التحديد الطبيعي لعينيها اللوزيتين. واكتملت الإطلالة برموش طويلة وكثيفة عززت من جاذبية نظرتها.

أما لمكياج البشرة، فاستُخدم كريم أساس بتركيبة مخملية غير لامعة لتوحيد لون البشرة ومنحها إشراقة ناعمة. وتم تحديد ملامح وجهها بلمسات خفيفة من الكونتور، ما أبرز عظام وجنتيها بطريقة طبيعية، مع إضافة لمسة دافئة من أحمر الخدود بدرجات المشمشي الفاتح.

فيما اختارت أحمر شفاه ناعماً باللون النيود الوردي، بلمسة ستانية ناعمة تعكس الحيوية وتنسجم مع بساطة مكياج العيون.

ساويرس رونان بمكياج كلاسيكي

ساويرس رونان Saoirse Ronan (مصدر الصورة: John Phillips/BAFTA/Getty Images)



بدورها، تألقت النجمة ساويرس رونان Saoirse Ronan بإطلالة مكياج كلاسيكية وراقية جسدت البساطة والفخامة بأسلوب عصري جذاب، اعتمدت فيها مكياج عيون ناعماً بلمسة درامية مميزة عكسها الروج الأحمر.

فجاء مكياج العيون ناعماً وأنيقاً بظلال عيون بدرجات البيج الفاتح مع تحديد خفيف لخط الرموش العلوية والسفلية باستخدام ظل بني فاتح لمنح العينين عمقاً دون تكلف، إلى جانب لمسات خفيفة من الماسكرا لإبراز العين من دون مظهر درامي مبالغ فيه.

أما مكياج البشرة فجاء مصقولاً بكريم أساس بتركيبة خفيفة منحت بشرتها مظهراً صحياً ومشرقاً من دون أن يثقلها. كما تم تعزيز ملامحها بتحديد خفيف جداً للوجنتين باستخدام لمسات دافئة من أحمر الخدود الوردي الناعم.

في المقابل، شكلت الشفاه نقطة التركيز في إطلالتها، حيث اختارت أحمر شفاه كلاسيكياً باللون الأحمر القرمزي بلمسة مطفية، ما أضاف جرأة وأناقة عصرية تتناغم مع بساطة مكياج العيون.

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كاميلا كابيلو بمكياج برونزي ناعم

كاميلا كابيلو Camila Cabello(مصدر الصورة: John Phillips/BAFTA/Getty Images )



من جهتها، لفتت النجمة كاميلا كابيلو Camila Cabello الأنظار على السجادة الحمراء لحفل BAFTA 2025، حيث تألقت بإطلالة مكياج جذابة تميزت بالنعومة والرقي، مع لمسات برونزية دافئة عززت ملامحها بأسلوب طبيعي وجذاب.

اتسم مكياج العيون بدرجات دافئة من البني والبرونزي، ما منح عينيها بريقاً ناعماً ومظهراً مشرقاً. كما تم تحديد العينين بخط رفيع من الكحل البني على الجفن العلوي، مع لمسات ماسكرا طبيعية زادت من كثافة الرموش من دون مبالغة.

فيما ارتكز مكياج البشرة على لمسات خفيفة من كريم الأساس بتغطية طبيعية، ما أعطى بشرتها مظهراً صحياً ومشرقاً. كما تم إبراز الوجنتين بلمسات دافئة من البرونزر وأحمر الخدود الخوخي، ما زاد من دفء ملامحها وأضاف إليها لمسة أنثوية رقيقة.

وأكملت إطلالتها بأحمر شفاه نيود لامع بدرجة وردية طبيعية، منحت شفتيها مظهراً ممتلئاً وجذاباً.

أريانا غراندي بمكياج وردي خفيف مع الأيلاينر المجنح

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من ناحيتها، تألقت النجمة أريانا غراندي Ariana Grande بإطلالة مكياج راقية وناعمة تعكس أسلوبها الكلاسيكي المميز، حيث اعتمدت على مظهر طبيعي عزز ملامحها بأسلوب أنثوي وأنيق.

فاختارت مكياج عيون مشرقاً بلمسات ناعمة من ظلال العيون الوردية الفاتحة، مع تحديد رقيق بالأيلاينر المجنح الذي أبرز شكل عينيها اللوزيتين بطريقة جذابة. كما تم تعزيز الرموش بطبقات من الماسكرا لمنحها كثافة طبيعية.

فيما اختارت مكياج البشرة بتغطية خفيفة بلمسة مشرقة، حيث بدت بشرتها ندية ومضيئة، مع لمسات من الهايلايتر الوردي اللؤلؤي على عظام الخدين وعظمة الأنف لإضافة لمسة من التوهج الصحي.

أما مكياج الشفاه فاعتمد على أحمر شفاه وردي ناعم بتركيبة لامعة، ما أضفى لمسة أنثوية ناعمة وأكمل إطلالتها الرومانسية.