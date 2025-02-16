لمناسبة استقبالها مولودتها الأولى.. صيحات جمالية راقية من الأميرة إيمان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 07:20 مساءً - رُزقت الأميرة إيمان ابنة الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبدالله، بمولودتها الاولى "أمينة" من زوجها جميل ألكساندر ترميوتس، حيث أعلنت الملكة رانيا خبر ولادة ابنتها من خلال منشور على خاصية الإستوري في إنستقرام أعلنت فيها عن استقبال الأميرة إيمان وزوجها جميل للمولودة الجديدة وسط أجواء من الفرح في العائلة الأردنية الهاشمية.

وتشتهر الأميرة إيمان بالبساطة والرقي في إطلالاتها الجمالية، حيث ورثت هذا الذوق عن والدتها الملكة رانيا المعروفة كذلك باختياراتها الراقية من حيث المكياج والشعر وصولاً إلى الأزياء. فهي عنوان للبساطة والنعومة في أساليب مكياجها التي ترتكز على القليل من المكياج في ظلال العيون الخافتة واللامعة وكريم الأساس الطبيعي المناسب للون بشرتها، إلى جانب أحمر الشفاه بدرجات النيود غالباً. أما تسريحات شعرها فهي أيضاً طبيعية وبسيطة ترتكز في أغلبها على التسريحات المنسدلة على الاكتاف كتسريحة الويفي بقصة الشعر المتوسط الطول أو الرفعات البسيطة كتسريحة الكعكة التي اعتمدتها في حفل زفافها.

ولمناسبة استقبالها مولودتها الأولى أمينة، إليك جولة على مجموعة إطلالات جمالية ناعمة من الأميرة إيمان نرصدها لك في "الخليج 365".

مكياج سموكي ناعم مع تسريحة الكعكة

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

في حفل زفافها الذي أُقيم في مارس 2023، تألقت الاميرة إيمان بإطلالة ملكية بسيطة، حيث اختارت مكياج سموكي ناعماً حافظ على نعومة ملامحها وجمالها الطبيعي بدون أي مبالغة بمساحيق المكياج، واتجهت إلى الألوان القريبة من بشرتها بتدرجات ترابية ونيود رقيقة، عكست إشراقةً على لون وجهها وعينيها. حيث اعتمدت ظلال العيون التي ترتكز أولاً على تدرجات بنية خفيفة بأسلوب سموكي، مع لمسة من الظلال البرونزية اللامعة بشكل خافت. وابتعدت عن مظهر الرموش المبالغ به، وحدّدت شكل عينيها بقلم بني فاتح بعيداً عن قساوة اللون الأسود، ما منح ملامحها البراءة والنعومة.

أما بالنسبة إلى مكياجها، بدت الأميرة إيمان ببشرة وجه مشرقة وطبيعية مع اكتفائها بتغظية خفيفة لبشرتها النقيّة، وتوريد خديها بلون خوخي فاتح، مع الاكتفاء بلمسات خفيفة جداً من الهايلايتر، واختتمت مكياجها بأحمر الشفاه الوردي الغلوس الفاتح والطبيعي لإبراز شكل الشفاه بأسلوب بعيد عن المبالغة والألوان القوية أما تسريحة شعرها جاءت بنعومة زائدة من خلال تسريحة الكعكة المنخفضة مع الخصل المتدلية على جانبي الوجه من الأمام، وتزينت بتاج ماسي يعود إلى جدتها الراحلة، قدمه لها والدها الملك عبدالله الثاني، كهدية مميزة في مناسبتها السعيدة.

إليك أيضاً إطلالات متناسقة اختارتها الملكة رانيا والأميرة رجوة في مناسبات جمعتهما

مكياج بنفسجي خافت مع تسريحة الويفي

https://www.instagram.com/p/CxpcdbfoQ_Y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CxpcdbfoQ_Y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CxpcdbfoQ_Y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وفي إحدى إطلالاتها التي جمعتها مع والدتها الملكة رانيا وشقيقتها الأميرة سلمى، تألقت الأميرة إيمان بإطلالة جمالية ناعمة اختارت فيها صيحة المكياج البنفسجي الذي نسقته مع فستانها البنفسجي من قماش الساتان، حيث ارتكز مكياجها على ظلال العيون البنفسجية الخافتة فوق جفن العين المتحرك بلمسات لامعة خفيفة وفضلت طبقات الماسكرا الرقيقة والخفيفة على الرموش بدون تحديد شكل العين، واختارت مكياج البشرة الطبيعي والناعم مع طبقات البلاش الوردي الخفيفة على تفاحة الخدين، وأكملت مكياجها بالغلوس الوردي الخافت، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة، مما أضاف المزيد من الأنوثة والنعومة على إطلالتها.

ما رأيك أيضاً في مشاهدة الملكة رانيا العبدالله بإطلالات جمالية تجمع بين الأناقة والبساطة

مكياج زهري ناعم مع تسريحة الشعر المموج

https://www.instagram.com/p/Ci9fPLkMXEX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Ci9fPLkMXEX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Ci9fPLkMXEX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وبإطلالة أخرى لها مع شقيقتها ووالدتها، اعتمدت الأميرة إيمان مكياجاً زهرياً ناعماً اختارت فيه ظلال العيون الزهرية فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش فبدت عيناها في غاية الجاذبية والجمال، كما اختارت الفاونديشن الموحد والطبيعي المناسب على لون بشرتها البيضاء مع طبقات البلاش الزهرية على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الزهري الغلوس، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر المموج المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.

مكياج نيود ناعم مع تسريحة الويفي

https://www.instagram.com/p/CfqqTL2DjYj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CfqqTL2DjYj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CfqqTL2DjYj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وفي حفل خطوبتها، تألقت الملكة إيمان بإطلالة بيضاء ملكية وناعمة، استحوذت بها على أنظار رواد السوشيال ميديا، بخاصة مع اختيارها مكياج نيود ناعماً جداً ارتكز على الألوان النيود الترابية، من الظلال البنية الفاتحة مع الظل الخفيف البرونزي، إلى الماسكرا على الرموش، مع البشرة بالمظهر الطبيعي، والشفاه بلون الروج الحيادي، ما أبرز جمالها الطبيعي الجذاب بكل رقة، كذلك اعتمدت تسريحة شعر ناعمة وراقية في صور حفل خطوبتها، فتركت شعرها منسدلاً على اكتافها مع اختيار تسريحة الويفي الطبيعية بالفرق الوسطي للغرة.