انتشار حمى الضنك النزفية في إندونيسيا بسبب الأمطار.. إليك الأعراض وطرق الوقاية

القاهرة - سمر حسين - صحة

في موسم الشتاء وتحديدًا مع تساقط الأمطار الشديدة، تنشط الفيروسات والأمراض التنفسية، إذ تنتشر عادًة في هذه الأجواء، وخلال الساعات الماضية حذّرت وزارة الصحة الإندونيسية السكان من حمى الضنك النزفية، التي انتشرت في أثناء الموسم المطير، وألزمتهم باتخاذ الإجراءات الوقائية، حسبما أفادت وكالة أنباء «أنتارا» الإندونيسية.

انتشار حمى الضنك النزفية بسبب الأمطار

وقالت رئيسة قطاع الأمراض المعدية الإندونيسية إينا أوجستينا إيستوريني، اليوم، إنّ حمى الضنك لا تزال تمثل خطرًا صحيًا حقيقيًا على الإندونيسيين، وتحدث حالات الإصابة على مدار العام، وتميل للزيادة في أثناء الموسم المطير.

وأظهرت البيانات أنّه منذ مطلع يناير إلى الثالث من فبراير 2025، تخطت الإصابات نحو 6050 حالة إصابة بحمى الضنك على الأقل، فضلًا عن تسجيل 28 حالة وفاة في 235 منطقة ومدينة في 23 إقليمًا.

ما حمى الضنك النزفية؟

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإنّ حمى الضنك النزفية، عدوى فيروسية ينقلها البعوض للبشر، وهي أكثر شيوعاً في المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية، ويمكن الخطر في إن معظم الأشخاص الذين يصابون بالمرض لا تظهر عليهم أعراضها، ولكن الأكثر شيوعًا لدى من تظهر عليهم أعراضها في الإصابة بالحُمى الشديدة والصداع وآلام الجسم والغثيان والطفح الجلدي، وقد تسبّب حُمّى الضنك في الوفاة.

ويعد الأفراد المصابون بعدوى المرض للمرة الثانية أكثر عرضة من غيرهم لخطر الإصابة بحُمّى الضنك الوخيمة.

أعراض حمى الضنك النزفية

قد تظهر أعراض حمى الضنك النزفية، على بعض الأشخاص بشكل طفيف، وقد تكون متوسطة للبعض، ووخيمة للآخرين، وفي حالة وجود أعراض، فإنّها تبدأ عادةً في الظهور بعد فترة تتراوح بين 4 و10 أيام من الإصابة، وتشمل الآتي:

الحُمّى الشديدة

الصداع الوخيم

ألم خلف محجري العينين

آلام العضلات والمفاصل

الغثيان

التقيؤ

تورّم الغدد

الطفح الجلدي

أعراض حمى الضنك النزفية بعد التعافي

الألم الشديد في البطن

التقيؤ المستمر

التنفس السريع

نزيف اللثة أو الأنف

الإرهاق

التململ

وجود دم في القيء أو البراز

الشعور بالعطش الشديد

شحوب الجلد وبرودتها

الشعور بالوهن.

طرق انتقال مرض حمى الضنك النزفية

قد ينتقل فيروس حُمّى الضنك إلى الإنسان من خلال قرص إناث البعوض الحاملة لعدواه، وهو البعوض من نوع الزاعجة المُنقّطة بالأبيض (بعوضة الببر)، إذ تتغذى على الدماء ويتكاثر الفيروس في معدتها الوسطى قبل أن ينتشر في أنسجتها الثانوية، بما فيها الغدد اللعابية.

- يمكن أن يصاب البعوض بعدوى مرض حُمّى الضنك عن طريق الأشخاص الذين يحملون فيروسه في دمهم.

- انتقال عدوى المرض من الأم إلى الطفل أحيانًا في أثناء الحمل، وفي هذه الحالة يولد الطفل قبل أوانه وقد يعاني من انخفاض وزنه عند الولادة ومن الضائقة الجنينية.

- يمكن انتقال العدوى عن طريق منتجات الدم، والتبرع بالأعضاء ونقل الدم.

طرق الوقاية من حمى الضنك النزفية

ارتداء ملابس تغطي أكبر جزء ممكن من الجسم

النوم أثناء النهار تحت ناموسيات تمنع دخول البعوض

رش الناموسيات بمواد طاردة للحشرات

وتركيب سواتر على النوافذ واستعمال منتجات طاردة للبعوض.