فوائد تناول الكاجو يوميا.. هل يكون بديلا عن اللحوم؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول الكاجو يوميًا لا يتوقف عن كونه مكسرات لها مذاق لذيذ أو مختلف، فالكاجو أحد الأنواع الغنية بالفيتامينات والمعادن، ومصدر غذائي غني بالدهون غير المُشبّعة، فضلًا عن أنّ الكاجو من المكسرات الغنية بالطاقة والبروتينات والمعادن، ومضادات الأكسدة، ما يجعله حلا وقائيا وعلاجيا، أكثر من كونه «سناكس»، خصوصًا أنه يمكن تناوله كوجبة خفيفة، أو يضاف إلى الأكلات والحلويات الشهيرة، لإعطائها مذاق لذيذ والاستفادة بفوائده الغذائية المختلفة، فما فوائد تناول الكاجو يوميًا؟

فوائد تناول الكاجو يوميًا.. هل يعد بديلا للحوم؟

وعن فوائد تناول الكاجو يوميًا، ذكرت الدكتورة نهلة مسعد، طبيب واستشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، أنّ الكاجو يعد بديلا للحوم، موضحة أنّ تناول 100 جرام منه يحتوى على كمية البروتين اللي يقدمها اللحم المطهي.

وأوضحت «مسعد» فوائد تناول الكاجو يوميًا لصحة الجسم، إذ يُعد مصدرا غذائيا غنيا بالدهون غير المشبعة، إضافة إلى كونه مصدرا غنيا بالطاقة، والبروتينات، والفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة القوية، ما يجعله غنيًا بفوائد عديدة على صحة الجسم.

وأشارت الطبيبة إن الكاجو، غني بمعدن النحاس الذي يعزز الطاقة ويمد الجسم والعقل بالنشاط، كما أنّه غني بالألياف وقليل النشويات وغي بالدهون غير المشبعة، ما يجعله وجبة غنية ومشبعة في الحمية الغذائية وإنقاص الوزن.

تناول الكاجو يوميًا مفيد للرياضيين

وأكدت استشاري التغذية العلاجية، أن تناول الكاجو يوميًا مهم للجهاز العصبي والعضلي، لأنّه غني بالمغنسيوم والمنجنيز والزنك، لذلك إضافته لوجبة الرياضيين مهم جدًا، مشيرة إلى أنّ أكثر من دراسة حديثة أكدت أنّ من يهتمون بإضافة المكسرات للسلطة أو اطباقهم الصحية يحافظون على وزن ومعدلات سكر مثالية أكثر من غيرهم ممن لا يتناولون المكسرات.

تناول الكاجو يوميًا يقي من السرطان

وأكدت المصدر، تناول الكاجو يوميًا يقي من السرطان، لأنه غني بالبوليفينول والكاروتينويدز، وهما من أقوى المركبات المضادة للأكسدة، ما يُخلص الجسم من الشوارد الحرة الضارة بخلايا الجسم.

ما الكمية المناسبة عند تناول الكاجو يوميًا؟

ووفقًا للدكتورة نهلة مسعد، فإنّ تناول كمية قليلة من الكاجو يوميا تعادل 25 جراما فقط كافية، لأنّها تحتوي على 150 سعر حراري، ويفضل تناوله دون تحميص ودون تمليح حتى يحافظ على قيمته الصحية، كما يمكن إضافته للسلطة أو الزبادي ويقدم كوجبة متكاملة.

وأضاف الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن»، أنّه عند تناول المكسرات، ومنها الكاجو لا بد من حساب سعراته الحرارية، حتى يكون ضمن السعرات الخاصة بكل فرد، كما يُفضل تناوله نيئ دون ملح، فضلًا عن التأكد من عدم وجود حساسية من الكاجو.

العناصر الغذائية عند فوائد تناول الكاجو

يحتوي الكاجو على العديد من المعادن والفيتامينات، لذا إليك القيمة الغذائية عند تناول الكاجو بمقدار 100 جرام، وفقًا للموقع الطبي webmd:

الطاقة 553 سعرا حراريا

الكربوهيدرات 30.19 جرام

البروتينات 18.22 جرام

الدهون 43.85 جرام

الألياف الغذائية 3.3 جرام

السكر 5.91 جرام

الكالسيوم 37 مليجراما

البوتاسيوم 660 مليجرام

المغنيسيوم 292 مليجراما

المنغنيز 1.655 مليجرام

النحاس 2.195 مليجرام

الحديد 6.68 مليجرام

الزنك 5.78 مليجرام