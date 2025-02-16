بعد تسجيل الإمارات أول إصابة.. ماذا تعرف عن سلالة Ib MPXV من جدري القرود؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

لاتزال الفيروسات التنفسية المنتشرة في فصل الشتاء، تهاجم الأشخاص في إفريقيا وأوروبا، وحتى البلدان العربية، إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية، مؤخرًا، في بيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة، سجلت بالفعل أول حالة إصابة بمرض جدري القرود Mpox الناجم عن السلالة الجديدة القاتلة Ib MPXV.

ما هي السلالة الجديدة القاتلة Ib MPXV؟

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، السلالة الجديدة القاتلة Ib MPXV إحدى سلالات جدري القرود، المتطورة بسبب الطفرات الجينية، والتي تم اكتشافها في كينشاسا منذ يوليو 2024، حيث يتم تداوله بشكل مشترك مع الفرع Ia MPXV.

ولا يزال مرض جدري القرود الناتج عن فيروس السلالة Ib ينتشر في دول مثل «جمهورية الكونغو الديمقراطية، بوروندي، وأوغندا».

أعراض السلالة الجديدة القاتلة Ib MPXV

تشبه أعراض السلالة الجديدة القاتلة Ib MPXV، أعراض جدري القرود، كالتالي:

حمى

التهاب الحلق

صداع

آلام العضلات

آلام الظهر

تضخم الغدد الليمفاوية

إرهاق عام

الطفح الجلدي

ظهور الآفات على اليدين أو القدمين أو الصدر أو الوجه أو الأعضاء الحساسة

ظهور بقع مسطحة، ثم عقدة صلبة

ظهور بثور تحتوي على صديد.

محاذير التعامل مع Ib MPXV السلالة الجديدة من جدري القرود

يوصى بعدم القيام بما يلي:

لا تفقع البثور أو تحك القروح، لأن ذلك قد يُبطئ الشفاء، وينشر الطفح الجلدي إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويتسبب في إصابة القروح بالعدوى.

لا تقوم بحلق المناطق المصابة بالقروح حتى تلتئم.

لابد من تغطية الآفات وارتداء كمامة مضبوطة المقاس أثناء وجود أشخاص آخرين، للوقاية من انتقال العدوى إلى الآخرين.

ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة، القفازات والرداء الطبي وواقي العينين وقناع التنفس.