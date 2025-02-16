الامارات | 300 كشاف يزورون برج خليفة والقرية العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار فعاليات اللقاء الكشفي الدولي العاشر-الشارقة 2025، الذي يُقام تحت شعار «الكشفية والتنمية المستدامة»، زار 300 كشاف من المشاركين أبرز معالم إمارة دبي، وبدأت الجولة في برج خليفة، أطول ناطحة سحاب في العالم، حيث كانت الزيارة محطة مميّزة أضافت بُعداً ثقافياً ومعرفياً لتجربتهم، حيث أُتيحت لهم فرصة مشاهدة الإطلالة البانورامية على مدينة دبي، ما ترك لديهم انطباعاً عميقاً عن التقدم العمراني والتطور الحضاري في دولة الإمارات، كما توجهوا إلى القرية العالمية، حيث عاشوا تجربة ثقافية غنية جابوا خلالها أجنحة الدول المختلفة، مستكشفين تنوع التراث العالمي.