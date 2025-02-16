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الامارات | جوائز «فيكتوار» الموسيقية تكافئ احتفالات الألعاب الأولمبية 2024

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باريس - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | جوائز «فيكتوار» الموسيقية تكافئ احتفالات الألعاب الأولمبية 2024 1/2
  • الامارات | جوائز «فيكتوار» الموسيقية تكافئ احتفالات الألعاب الأولمبية 2024 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الاحتفالات الأربعة التي نُظمت خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024 بجائزة «حفلة العام» خلال الدورة الأربعين لجوائز «فيكتوار دو لا موزيك» الفرنسية الموسيقية التي وُزّعت مساء أول من أمس.

وقال المدير الفني للاحتفالات توما جولي، خلال حفلة توزيع الجوائز التي أقيمت في جنوب باريس، إن احتفالات الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس هي «فوز حكاية مشتركة».

وافتُتحت الألعاب الأولمبية التي امتد موسمها بنسختيه (الأولمبية والبارالمبية) من يوليو إلى سبتمبر 2024، باحتفال شاركت فيه فرقة الميتال «غوجيرا» إلى جانب المغنية مارينا فيوتي التي فازت بجائزة غرامي عن أدائها في هذه الحفلة، وملكة الـ«آر إن بي» آية ناكامورا.

كذلك مُنحت جائزة للمغني زاهو دي ساغازان الذي شارك في الحفلة الختامية للألعاب الأولمبية، كما فاز مغني الراب الكونغولي غيمس بجائزة أفضل فنان.

وبعد فوز غازو في العام 2024 (مناصفة مع فيانيه)، كافأت جوائز فيكتوار مرة جديدة مغني راب في هذه الفئة، ما يمثل مؤشراً إلى انفتاح الجوائز على هذا النوع الموسيقي مع العلم أنها تواصل التركيز على موسيقى البوب.

ومُنحت جائزة أفضل فنانة لزاهو دو ساغازان التي سبق أن فازت بجوائز عدة في النسخة السابقة، لتؤكد المغنية البالغة 25 سنة مكانتها كشخصية أساسية على الساحة الغنائية الفرنسية مع شهرة تتخطى الحدود المحلية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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