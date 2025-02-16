الامارات | نصب تذكاري لفن «العيّالة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة تعكس التقدير العميق للإرث الثقافي الإماراتي، دشّن معهد الشارقة للتراث نصباً تذكارياً لفن «العيّالة» في مقره، وذلك في احتفالية خاصة شهدت إزاحة الستار عن النصب بحضور عدد من المهتمين بالتراث والفنون الشعبية.

ويجسّد النصب التذكاري رمزية «العيّالة» كأحد أعرق الفنون الشعبية في دولة الإمارات، التي تتوارثها الأجيال باعتبارها تعبيراً عن الهوية الوطنية والتلاحم الاجتماعي، حيث يُعد هذا الفن أحد أبرز مكونات التراث الإماراتي، الموثّق ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو.

وصُمّم النصب بمادة الفولاذ المقاومة للصدأ «ستانلس ستيل» مع تشطيب معدني مصقول مثبت على قاعدة خرسانية مغطاة بالرخام، ليتمكن من الصمود مدة 10 سنوات في المكان المخصص لعرضه في جزيرة نامي.

ويتكوّن النصب من سبعة أعمدة متصلة بقاعدة واحدة، تمثل الترابط بين الإمارات السبع، حيث تمت إضافة أسماء الإمارات إلى كل من هذه الأعمدة عن طريق الحفر باللغتين العربية والإنجليزية، انتقالاً للجزء الذي تمت فيه إضافة مقابض اليد في الجزء العلوي للأعمدة التي تمسك بالعصي المستخدمة في فن العيالة، وتم تجسيدها بشكل متناغم الحركة، ليمثل الروح المعنوية التي يؤديها الرزيفة، كذلك تمت إضافة لوح معدني في منتصف النصب يحتوي على اسم محفور لدولة الإمارات العربية المتحدة باللغتين العربية والإنجليزية، يليه شعار معهد الشارقة للتراث، ومن ثم رمز الاستجابة السريع «QR CODE» الذي يحتوي على فيديوهات تعريفية عن فن العيالة باللغات العربية والإنجليزية والكورية.

. النصب يجسّد رمزية أحد أعرق الفنون الشعبية في دولة الإمارات.