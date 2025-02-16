الامارات | فيلم في مهرجان برلين عن هوس ماسك بالفضاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكل السفر إلى الفضاء بين الكواكب، وهوس أثرياء أوساط التكنولوجيا مثل إيلون ماسك، موضوع الفيلم الساخر «ميكي 17» للمخرج الكوري الجنوبي الشهير بونغ جون هو، والذي عرض في مهرجان برلين السينمائي أمس. ويعود كاتب ومخرج فيلم «باراسايت» الحائز جوائز أوسكار عام 2019 إلى الشاشة الكبيرة بفيلم كوميدي قاتم من نوع الخيال العلمي يؤدي بطولته الممثل البريطاني روبرت باتينسون بدور ميكي، وهو مستكشف فضاء شجاع لكنه يتعرض في مسيرته لمطبات كثيرة. وتدور الحبكة حول ملياردير يشبه ماسك، يؤدي دوره ببراعة نجم «أفنجرز» مارك روفالو، يستقل مركبة فضائية تسافر لاستعمار كوكب جليدي في مستقبل غير بعيد. وقال بونغ إن بطل القصة ميكي راكب من الطبقة العاملة يتم اختياره لأداء المهام الأكثر خطورة في المركبة.

وقد اقتبس المخرج الكوري الجنوبي العمل من كتاب «ميكي 7» للكاتب الخيالي العلمي إدوارد أشتون.