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الامارات | أسنان ديناصورات مهربة في شاحنة متجهة إلى إيطاليا

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نيس (فرنسا) - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | أسنان ديناصورات مهربة في شاحنة متجهة إلى إيطاليا 1/2
  • الامارات | أسنان ديناصورات مهربة في شاحنة متجهة إلى إيطاليا 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن عناصر في الجمارك الفرنسية أمس، أنّهم صادروا خلال الشهر الفائت تسع أسنان لديناصورات في شاحنة كانت تمر عبر البلاد آتية من إسبانيا وفي طريقها إلى إيطاليا.

وأفادت المسؤولة في الجمارك سامانتا فيردورون، بالعثور على الأسنان التي ربما تكون من المغرب، خلال عملية تفتيش روتينية على طريق سريع يمتد على طول ساحل فرنسا بالقرب من الحدود الإيطالية.

وأضافت من المعروف أنّ المفتشين يعثرون على كميات من القنب أو حتى الكوكايين داخل شاحنات محملة بمئات الطرود المتجهة من إسبانيا إلى إيطاليا، باستخدام الكلاب البوليسية وفتح بعض الطرود بشكل عشوائي.

لكن مسؤولين من مدينة مانتون الحدودية الفرنسية عثروا على تسع أسنان في طردين كانا متجهين إلى عناوين بالقرب من مدينتي جنوه وميلانو الإيطاليتين، بحسب الجمارك الفرنسية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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