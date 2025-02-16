ارتفاع الإصابات والوفيات في تنزانيا.. تحذير من فيروس قاتل يسبب النزيف الشديد

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا تزال منظمة الصحة العالمية تحصر وتتابع أعداد المصابين في البلدان التي هاجمها الفيروسات، خاصة الأمراض القاتلة التي لا يتوفر لها لقاح فعال حتى الآن، فضلًا عن أعراضها الخطيرة والتي تبدأ بالألم الشديد مرورًا بالنزيف، والحمى، وحتى الوفاة.

ارتفاع حالات المصابين.. الصحة العالمية تحذر من فيروس ماربورج

وعادت مجددًا تحذيرات منظمة الصحة العالمية، من فيروس ماربورج، بعد زيادة أعداد المصابين، بحسب ما ذكرته فى بيان لها، مؤكدة أنه تفشى في 20 يناير 2025 في تنزانيا، وحتى 10 فبراير 2025، وأعلنت وزارة الصحة وفاة جميع الحالات العشر الأخيرة، بما في ذلك 8 توفوا قبل تأكيد تفشي المرض.

وأشارت المنظمة، إلى أنه اعتبارًا من 10 فبراير 2025، أكمل جميع المخالطين الـ281 الذين تم إدراجهم ومراقبتهم فترة المتابعة التي استمرت 21 يومًا.

ما هو فيروس ماربورج؟.. حمى نزفية خطيرة

ومرض فيروس ماربورج، عُرف من قبل بـ حمى ماربورغ النزفية، وهو مرض يصيب الإنسان وينتقل من خفافيش الفاكهة، وغالباً ما يكون قاتلاً، ويتشابه ماربوج مه الإيبولا، فعلى الرغم من يسببهما فيروسات مختلفة، وكلاهما نادران ولكنهما قادران على التسبب في اندلاع فاشيات.

كيف ينتقل فيروس ماربورج القاتل؟

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، ينتقل فيروس ماربوج الخطير من خفافيش الفاكهة، التي تنقله إلى البشر من خلال المخالطة المباشرة (عبر خدوش الجلد أو الأغشية المخاطية) بدم المصابين، أو إفرازات أجسامهم أو أعضائهم أو أية سوائل أخرى تُفرزها أجسامهم، وعن طريق ملامسة أسطح أو مواد ملوّثة، ثم ينتشر من شخص لآخر.

أعراض مرض فيروس ماربورج

تظهر الأعراض بين 48 ساعة، و21 يوما، وتبدأ بعدة أعراض تتشابه الفيروسات التنفسية، قبل تدهورها على النحو التالي:

اليوم الأول والثاني:

حمى مرتفعة.

صداع.

توعك شديد.

آلام العضلات وتشنجاتها.

أعراض ماربوج في اليوم الثالث والرابع:

إسهال مائي حاد

ألم

مغص في البطن

غثيان

تقيّؤ.

طفح جلدي غير مثير للحكة في فترة تتراوح بين يومين و7 أيام تلي ظهور الأعراض.

أعراض ماربوج في اليوم الخامس:

أعراضاً نزفية

خروج دم طازج في القيء والبراز

النزيف من الأنف

النزيف من اللثة

النزيف من المهبل.

نزيف في موقع بزل الوريد

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، إن المريض قد يفارق الحياة في فترة تتراوح بين 8 و9 أيام عقب ظهور الأعراض، بعد فقدان دماء بشكل كبير.