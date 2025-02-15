سبب وفاة البلوجر البرازيلي ريكاردو جودوي.. «مات أثناء رسم وشم جديد» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

صدم الانفلونسر البرازيلي، ريكاردو جودوي، متابعيه وجمهوره بوفاته المفاجئة، عن عمر يناهز الـ45 عاما، خلال خضوعه للتخدير لرسم وشم «تاتو» جديد على ظهره، ونعاه عدد من أصدقائه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مؤكدين إنه ترك بصمته على قلوب كل من حظي بمعرفته.

سبب وفاة البلوجر البرزيلي ريكاردو جودوي

وبحسب صحيفة الموندو الإسبانية، فإن البلوجر الشهير ريكاردو جودوي، أصيب بسكتة قلبية أثناء وجوده على طاولة رسم التاتو قبل أن يستكمل وشمه الأخير، وهو تحت تأثير التخدير العام.

وقال مالك استوديو الوشم، الذي شهد وفاته، في بيان «ما حدث هو أنه في بداية التخدير والتنبيب، أصيب بسكتة قلبية، وتم فحصه بسرعة واستدعاء طبيب قلب لمحاولة إنعاشه، ولكن للأسف دون جدوى».

وتابع في نهاية البيان: «تم طلب فحوصات الدم مسبقًا، والتي لم تظهر أي مخاطر صريحة في إجراء العملية ، كما وقع ريكاردو على نموذج الموافقة بشأن مخاطر الإجراء».

تفاصيل المرض المتسبب في وفاة البلوجر البرزيلي ريكاردو جودوي

وإليكم أبرز التفاصيل والمعلومات عن السكتات القلبية، المتسببة في وفاة البلوجر البرزيلي ريكاردو جودوي، وفقًا لما ذكره الدكتور علاء الغمراوي، استشاري القلب والأوعية الدموية لـ «الوطن».

أسباب السكتة القلبية المفاجئة

- اعتلال عضلة القلب الوراثي والمكتسب

- أمراض القلب الخلقية الهيكلية

- أثر جانبي للأدوية

- التهاب عضلة القلب

أعراض السكتات القلبية المفاجئة

- الإغماء

- الخفقان

- ألم مفاجئ في الصدر أو شعور بالضغط.

- ضيق في التنفس دون سبب واضح.

- الشعور بالضيق العام

- الخمول

- الالتهابات

أكلات تقي من السكتات القلبية

- أكلات غنية بمصادر لببروتين صحية مثل الأسماك والدجاج والبقوليات.

- تناول الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة.

- الأطعمة الغنية بالألياف للحفاظ على صحة الأوعية الدموية.

نصائح وقائية للكشف عن السكتات القلبية

- عمل رسم القلب (ECG) للكشف عن أي مشكلات كهربائية بالقلب.

- الكشف المبكر بالموجات الصوتية على القلب (ECHO) لمتابعة كفاءة عضلة القلب.

- عمل اختبار المجهود لقياس استجابة القلب أثناء ممارسة النشاط البدني.

- الفحوصات الطبية الدورية.