أضرار قلة النوم على الجسم.. هل يسبب الأزمات القلبية وزيادة الوزن؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

أضرار قلة النوم على الجسم، من أكبر المؤثرات على صحة الإنسان، فالتجاهل المستمر لعدد ساعات النوم الكافية قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، تشمل ضعف المناعة، اضطرابات القلب، وزيادة الوزن، فضلًا عن التأثير السلبي على الصحة العقلية والنفسية، ومع تزايد الضغوط الحياتية والالتزامات اليومية، أصبح الحرمان من النوم ظاهرة شائعة تؤثر على جودة الحياة وتؤدي إلى اضطرابات صحية خطيرة.

طبيبة تكشف أضرار قلة النوم على الجسم

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، لـ«الوطن»، إن أضرار قلة النوم على الجسم، لا تتوقف عند مجرد الشعور بالإرهاق، بل تتسبب في تأثيرات طويلة الأمد على صحة الجسم والعقل؛ مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

قلة النوم على الجسم وضعف الجهاز المناعي

يحذر الأطباء من أضرار قلة النوم على الجسم، ما يؤثر بشكل مباشر على الجهاز المناعي، حيث تقل قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا، ويزيد من احتمالات الإصابة بالعدوى المختلفة، فالأشخاص الذين يعانون من قلة النوم يكونون أكثر عرضة لنزلات البرد والإنفلونزا، كما أن التئام الجروح والتعافي من الأمراض يصبح أبطأ لديهم مقارنة بمن يحصلون على قسط كافٍ من النوم، بحسب أستاذ الطب النفسي.

أضرار قلة النوم.. اضطرابات الوزن والسكر

تؤثر قلة النوم على الجسم، بشكل كبير على التوازن الهرموني المسؤول عن الشهية والتمثيل الغذائي، حيث يؤدي اضطراب هرموني الجوع والشبع إلى زيادة الرغبة في تناول الطعام، وخاصة الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، فالحرمان من النوم يؤدي إلى ارتفاع مستويات الإنسولين في الدم؛ مما يزيد من احتمالية تخزين الدهون والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

أضرار قلة النوم على صحة القلب والأوعية الدموية

وأكدت الدراسات أن النوم غير المنتظم يؤثر على ضغط الدم ومستويات السكر في الدم، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، والأشخاص الذين يعانون من الأرق أو النوم المتقطع يكونون أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم المزمن، والذي يُعد أحد العوامل الرئيسية للإصابة بالأزمات القلبية.

مشاكل عقلية ونفسية وتقلبات مزاجية

لا تتوقف أضرار قلة النوم على الجسم، عند التأثيرات الجسدية فقط، بل تمتد لتشمل الصحة العقلية، حيث تؤدي إلى ضعف التركيز، تراجع القدرة على اتخاذ القرارات، وزيادة التوتر والقلق، لتحذر «صفاء حمودة» من أن الأرق المزمن قد يتسبب في الإصابة بالاكتئاب والتقلبات المزاجية الحادة، مما يؤثر على الأداء الوظيفي والاجتماعي للفرد.

زيادة احتمالات الحوادث وانخفاض الأداء اليومي

تتسبب أيضًا أضرار قلة النوم، في انخفاض ردود الفعل وزيادة الشعور بالنعاس خلال النهار، مما يزيد من مخاطر الحوادث، خاصة أثناء القيادة أو تشغيل الآلات، إذ إن قلة النوم تضعف مهارات التركيز والانتباه؛ مما يجعل الأشخاص أكثر عرضة لحوادث السير والإصابات في أماكن العمل.

طرق الحصول على نوم صحي

ولتجنب التأثيرات السلبية لـ أضرار قلة النوم على الجسم، ينصح الخبراء بالالتزام بعادات نوم صحية تشمل النوم والاستيقاظ في مواعيد ثابتة، تقليل التعرض للضوء الأزرق قبل النوم، وتجنب المشروبات المنبهة ليلًا، كما أوصت دكتور حمودة بأن يمارس الأفراد أنشطة استرخائية مثل التأمل أو القراءة قبل النوم لضمان الحصول على نوم عميق ومريح.

المعدل المثالي لساعات النوم يوميًا

يحتاج البالغون إلى ما بين 7-9 ساعات من النوم يوميًا للحفاظ على الصحة العامة، بينما يحتاج الأطفال والمراهقون إلى فترات أطول تتراوح بين 9-11 ساعة، إذ إن الشعور بالإرهاق أو عدم القدرة على التركيز بعد الاستيقاظ قد يكون مؤشرًا على حاجة الجسم لمزيد من النوم.