ماذا يحدث عند شرب زيت الزيتون على الريق؟.. تخلص من المرض المزعج تمامًا

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل تعرف ما هو الذهب السائل؟، وفقًا لدراسة نشرتها مؤسسة «كليفلاند كلينيك»، فهو مصطلح يصف عملية شرب زيت الزيتون على الريق، إذ أكدت الدراسة أن زيت الزيتون يمتلك الدهون الأحادية غير المشبعة، فضلًا عن كونه غنيا بمضادات الأكسدة والمركبات الصحية المفيدة وأكثرها شيوعا هو استخدامه كمُليِّن طبيعي، لأمراض الجهاز الهضمي.

شرب زيت الزيتون على الريق.. تخلص من هذا المرض

وكشف الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، عما يحدث عند شرب زيت الزيتون على الريق، إذ يساعد على التخلص من مرض الإمساك المزعج، الذي يسيي آلامًا، والإمساك، هو حركات الأمعاء غير المتكررة أو غير المريحة، ويُعد من أكثر مشكلات الجهاز الهضمي شيوعا، عند امتصاص القولون الكثير من الماء من الفضلات، ما يصعب التخلص منها، ويمكن عند شرب زيت الزيتون على الريق، أن يعالج المشكلة، حيث تساعد الدهون الموجودة به على تهدئة الجزء الداخلي من الأمعاء، والعمل كمُليِّن.

ونصح الطبيب، بضرورة، شرب كوب من الماء الدافئ، مع ملعقة زيت زيتون على الريق، للتخلص من المرض المزعج.

فوائد شرب زيت الزيتون على الريق

وذكر موقع webmd الطبي، فوائد شرب زيت الزيتون على الريق، على النحو التالي:

تحسين صحة القلب:

يحتوي زيت الزيتون على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (مثل حمض الأوليك) التي تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، ما يعزز صحة القلب ويقلل من خطر الأمراض القلبية.

مضاد للأكسدة:

زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة مثل الفينولات، التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، ما يقلل من الالتهابات ويحسن الصحة العامة.

دعم الجهاز الهضمي: تناول زيت الزيتون على الريق يمكن أن يساعد في تحفيز عملية الهضم وتحسين صحة الأمعاء، كما أنه يمكن أن يساهم في الوقاية من قرحة المعدة وتهيج القولون.

تعزيز صحة الجلد والشعر:

بفضل احتوائه على فيتامين E والأحماض الدهنية، يمكن لزيت الزيتون أن يرطب الجلد ويحارب علامات الشيخوخة المبكرة، كما يساعد في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

التحكم في الوزن:

يحتوي زيت الزيتون على سعرات حرارية منخفضة مقارنة ببعض الدهون الأخرى، ويمكن أن يساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يساعد على التحكم في الوزن.

تحسين صحة الكبد:

زيت الزيتون يساعد في تحسين وظائف الكبد ويعزز من قدرة الجسم على التخلص من السموم.

مقاومة الأمراض المزمنة:

تناول زيت الزيتون بشكل منتظم يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل السكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان.