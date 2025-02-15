أدوية قد تشكل خطرا على صحتك.. حقنة شهيرة تسبب الوفاة توقف عنها فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

لكل داء دواء، ولكن هل سمعت عن أدوية قد تشكِّل خطرا على صحتك؟، فعلى الرغم من أن هدف العقاقير في الأصل هو علاج الأعراض والسيطرة على حدتها، إلا أن الآثار الجانبية قد تترك مخاطر صحية كبيرة قد تصل لمضاعات، وربما الوفاة، فهناك العديد من العقاقير والإبر، والأدوية، التي تنتشر بين قطاع كبير من الأشخاص لكنها تترك أزمات صحية مختلفة، دون الدراية الكافية بمخاطرها، فما هي الأدوية التي تشكِّل خطرا على صحتك؟

وخلال التقرير الآتي، ترصد «الوطن» أدوية قد تشكل خطرا على صحتك، وفقًا لتحذيرات وزارة الصحة والسكان، وهيئة الدواء المصرية، والتي تترك تأثيرات جانبية خطيرة تصل للوفاة.

أدوية قد تشكِّل خطرا على صحتك.. تصل للوفاة

- المضادات الحيوية

وحذرت وزارة الصحة والسكان، من أخذ المضادات الحيوية في حالات البرد الشديد أو الإنفلونزا، مؤكدة أن فيروسات البرد، في الأصل تحدث لسبب فيروسي، وإن استعمال المضاد الحيوي في علاج البرد يقضي على البكتيريا وليس الفيروس، ما يزيد من حدته، ويطيل في مدتة الإصابة.

- حقنة هتلر

تحرص وزارة الصحة والسكان على التحذيرات المشددة من أخذ حقنة هتلر عند علاج البرد الشديد أو التي تُسمى «الخلطة السحرية»، بسبب مكوناتها المسببة لمضاعفات صحية خطيرة، قد تصل للوفاة.

- أشهر كريم لعلاج الحروق

حذرت هيئة الدواء من تداول المستحضر المقلد وهو Antlantic Massage cream، موضحة أنّه يمكن معرفة العبوات المقلدة من خلال الكارتون الخارجي فقط، لافتة إلى أن التنبيه بالكريم المقلد يخص التشغيلة المعلنة فقط، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام، لافتة إلى أنّ هذا الكريم يستخدم للتدليك وتخفيف الألم.

- كريمات مغشوشة

حذرت هيئة الدواء المصرية، هذا العام، من كريمات مغشوشة، وهما مستحضر MIBO COUCHE 20GM ومستحضر MELANO MELO 30، ويستخدمان ضمن قائمة الكريمات الشهيرة لعلاج الحروق، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة العبوات المقلدة من خلال شكل العبوة المقلدة ورقم التشغيلة.

- دواء للإسهال

وفي منشور رقم 1 لسنة 2025، حذرت هيئة الدواء المصرية، من دواء Nit Clean 500 MG tab تشغيلة رقم 23527، مؤكدة أن المستحضر غير مطابق للمواصفات وصادر له عدم مطابقة من معامل هيئة الدواء، إذ يحتوي على المادة الفعالة نيتازوكسانيد المستخدم كمضاد للطفيليات وعلاج للإسهال.

- مستحضرات التجميل المجهولة

حذرت هيئة الدواء، من شراء مستحضرات التجميل المجهولة، التي يتم الإعلان عنها بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي منتجات دوائية يتم تصنيعها أو توزيعها بشكل غير قانوني، وغالبًا ما تحتوي على مكونات ضارة أو لا تحتوي على المادة الفعالة اللازمة للعلاج.

- حقن التخسيس

أطلقت وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء تحذيرات ضد حقن التخسيس المُستخدمة لإنقاص الوزن بصورة أسرع، دون اتباع حمية غذائية محددة، موضحة في تحذيراتها أنها تسبب مضاعفات صحية بالغة الخطورة بعد الحصول عليها تهدد مستخدميها.

كيف تتجنب شراء أدوية قد تشكِّل خطرا على صحتك؟