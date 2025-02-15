ما هو مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي؟ أبكي جمهور الكرة المصرية

القاهرة - سمر حسين - صحة

صدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي لأهلي، جماهير الشياطين الحُمر والوسط الرياضي، بعدما كشف عن حاجته لإجازة طويلة، بسبب معاناته من ظروف صحية قاسية، بدأت في عام 2023، وذلك خلال كلمته بحفل الكشف عن ستاد الأهلي بمعبد حتشبسوت، مؤكدًا أنه كان خارج مصر وخضع لفترة علاج وفحوصات طبية مكثفة في باريس، تضمنت تحاليل وآشعة، وحين عاد أخبر المجلس أنه يريد إجازة طويلة.

ما هو مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي؟

ويعاني الكابتن محمود الخطيب، من بعض المشكلات الصحية التي تستدعي المتابعة المستمرة والراحة، إذ هاجمته منذ فترة آلام في الظهر والقدم، فضلًا عن مشكلة في الشعيرات الدموية بالمخ، وكان سبق أن خضع للعلاج منها، لكنها عادت مجددًا، وهو ما تطلب متابعة دقيقة.

معلومات عن مرض هاجم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

وتحدث الدكتور أحمد كامل، استشاري ومدرس جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، عن مشكلات الأوعية الدموية بالمخ، خلال حديثه لـ «الوطن» كاشفًا إنها تسبب أعراض دوخة شديدة وعدم اتزان، فضلًا عن بعض الأعراض التي تشبه علامات الجلطات الدماغية.

وقال استشاري ومدرس جراحة المخ والأعصاب إنه من الطبيعي أن يضل الدم للمخ عن طريق شرايين كبيرة ثم شرايين صغيرة ثم شعيرات دموية، ولكن في حالة حدوث ضيق في الشرايين الكبيرة، والشعيرات الدموية، يحدث قصور في الدورة الدموية للمخ، وهنا تحدث المشكلات الصحية.

وأشار الدكتور أحمد كامل، إلى أنه يمكن العلاج باستخدام أدوية سيولة للوقاية من الجلطات، وتقليل الكوليسترول، مع السوائل وممارسة الرياضة، ولكن في حالة تفاقم الأمر تصل إلى العمليات الجراحية.

وأضاف أنه في حالة ضيق الشرايين وعدم وصول الدم للمخ يلجأ المريض للجراحة، ويتم عمل قسطرة ودعامة كدعامات القلب بشكل دقيق للغاية.

ما هي مشكلة الشعيرات الدموية في المخ؟.. تهاجم محمود الخطيب

ومن جهته، كشف الدكتور مصطفى الفولي استشاري جراحة المخ والاعصاب، عن مشكلات الشعيرات الدموية في المخ، لـ «الوطن» إن مشكلات الأوعية الدموية في المخ قد تمتد لبعض الأمراض الصحية التي تهاجم الأوعية على النحو التالي:

- تمدد الأوعية الدموية في المخ

تمدد الأوعية الدموية في المخ «Brain aneurysm» هو تورم صغير يشبه البالون على جدار واحد أو أكثر من الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ، وهو يتأثر بالجينات الوراثية، ونادر حدوثه.

وتمدد الأوعية الدموية في المخ يسبب صداعا شديدا مُفاجئا، وقد يصل إلى تمزق تمدد الأوعية الدموية في الدماغ أوتحتاج العلاج بالجراحة، أو إجراء القسطرة التداخلية بالمخ، أو المراقبة لتمدد الأوعية الدموية الصغيرة غير المتمزقة.

- توسع الأوعية الدموية في المخ

قد يستهدف أي شريان من الشرايين، ويتسبب في ضعف جدار الوعاء الدموي الموجود في داخل الدماغ، إذ تتآكل تلك المنطقة من الأوعية الدموية بسبب التدفق المستمر للدم وتنتفخ، وهو مرض منتشر على عكس السابق، ويمكن أن يؤدي إلى تمزقها أو حدوث نزيف داخلي.

- تورم والتهاب الأوعية الدموية في المخ

وتورم والتهاب الأوعية الدموية في المخ، يؤدي عادًة إلى ضيق في هذه الأوعية، مع نقص التروية الدموية إلى الخلايا، وقد يزيد خطر التهاب الأوعية الدموية من حدوث السكتة الدماغية النزفية أو السكتة الدماغية التخثرية، مع زيادة خطر حدوث مجموعة من المضاعفات.

أعراض شائعة لمشكلة الشعيرات الدموية في المخ

صداع شديد جدًا ومستمر في بعض الحالات.

التشوش واضطراب التركيز والذاكرة.

ضعف في الأطراف.

فقدان الاتزان.

اضطراب الرؤية.

ضعف في العضلات.

تلعثم الكلام.

التشنجات العصبية.

تنميل وخدران في جانب واحد من الجسم.

تورم الدماغ.

اضطراب المزاج.

فقدان الوعي في بعض الحالات.

علاج مشكلات الشعيرات الدموية بالمخ

يتضمن العلاج الجراحي لمشكلات الشعيرات الدموية والأوعية بالمخ العديد من الأمور التي تتوقف حسب الحالة، وليس بسكل دائم على النحو التالي:

الجراحة:

من خلال فتح الجمجمة ووضع مشبك جراحي على تمدد الأوعية الدموية لغلقه، إذ يقوم الجراح بوضع مشبك جراحي من التيتانيوم على عنق تمدد الأوعية الدموية لإيقاف تدفق الدم، ما يمنع أي نزيف في المستقبل قد ينتج عن تمدد الأوعية الدموية.

عملية المجازة:

حيث يتم قطع الشريان بأكمله الذي يأتي منه تمدد الأوعية الدموية، ومن ثم القيام بعلاج الوعاء الدموي الصغير بالشريان لإعادة توجيه تدفق الدم حول الجزء المقطوع وتجاوز تمدد الأوعية الدموية.

القسطرة والدعامة:

من خلال تركيب وحقنها بمادة للعلاج.