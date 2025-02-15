فوائد ماء الورد للبشرة.. هل توج فوائد طبية لاستخدامه؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تستخدم العديد من الفتيات ماء الورد للبشرة، اعتقادًا أنها تعمل بدلًا عن مزيل مستحضرات التجميل، أو بديلًا لـ «التونر»، أو حتى عنصر في تحضير الوصفات الطبيعية، ماء الورد هو سائل طبيعي يتم استخراجه من بتلات الورد، ويتميز بخصائص مهدئة ومغذية للبشرة، حيث يُعتقد أنه يساعد في تحسين مظهر الجلد والحفاظ على صحته، فما هي فوائد ماء الورد للبشرة؟

ما هي فوائد ماء الورد للبشرة؟

ويعتقد البعض أن ماء الورد للبشرة، يساعد في تقليل التورم والاحمرار ويعزز إشراقة البشرة بشكل عام، بسبب مضادات الأكسدة، كما تزيد من ترطيب البشرة بشكل كبير.

الدكتورة حنان الكحكي طبيب الأمراض الجلدية التجميل، أستاذ جامعة عين شمس لـ «الوطن»، قالت إنه لا يوجد ما يسمى فوائد ماء الورد للبشرة من الناحية الطبية، ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي لعلاج الجلد أو البشرة، سوى استخدامها كعامل مساعد.

ماذا قالوا عن فوائد ماء الورد للبشرة؟

كان الدكتور الراحل، هاني الناظر، طبيب الجلدية الشهير، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، أكد في وقت سابق، إن ماء الورد لا يغني عن الصابون في غسل الوجه، ولا يمكن أن يقضي على الدهون.

وتابع الطبيب الراحل في لقاء تلفزيوني سابق عن فوائد ماء الورد للبشرة، قائلًا: «لا يوجد أساس علمي يثبت فائدة مادة الورد ولكنه موروث شعبي، حتى لإزالة المكياج، ناصحًا باستخدام الماء والصابون في هذه الحالة».

فوائد ماء الورد للبشرة.. 7 أمور ستذهلك

على الرغم مما ذكروه أطباء الجلدية حول فوائد ماء الورد للبشرة، إلا إن الموقع الطبي webmd، كان سلط الضوء لعدة أمور عند استخدامها، على النحو التالي:

- العناية بالبشرة بطريقة طبيعية

أكد الموقع أن ماء الورد، يعد خيارًا طبيعيًا للعناية بالبشرة بفضل خصائصه الفعالة، إذ تحتوي على مكونات مضادة للالتهابات ومضادات أكسدة، ما يجعلها مثالية في العناية بالبشرة وحمايتها.

- الحفاظ على توازن درجة الحموضة للبشرة

يتميز ماء الورد بقدرته على الحفاظ على درجة حموضة البشرة المثالية، ما يعزز صحة الجلد ويمنع ظهور مشاكل مثل حب الشباب الناتج عن تغير درجة الحموضة.

- علاج حب الشباب

من صمن فوائد ماء الورد للبشرة، علاج حب الشباب بفضل خصائصه في تقليل الزيوت الزائدة على الجلد، ما يساعد في الحد من نمو البكتيريا المسببة لحب الشباب، والتخلص منه والوقاية من ظهوره مجددًا.

- ترطيب البشرة

يمتاز ماء الورد بقدرته على اختراق مسام البشرة بسهولة، مما يعزز ترطيبها ويمنحها نعومة ومرونة، خصوصًا في المناطق الجافة.

- تقليل انتفاخ الوجه

وحول فوائد ماء الورد للبشرة، تساعد الخصائص المهدئة والمبردة في تقليل التورم والانتفاخ، خاصة تحت العينين.

- ملائم للبشرة الحساسة

ماء الورد خيارًا مثاليًا لذوي البشرة الحساسة، حيث يعمل على تهدئة الاحمرار والتهيج دون التسبب في أي آثار سلبية، مما يجعله ملائمًا لجميع أنواع البشرة.

- تقليل ظهور علامات الشيخوخة

تحتوي ماء الورد على مضادات الأكسدة، يساعد ماء الورد في مقاومة تأثير الجذور الحرة التي تسرع عملية الشيخوخة، مما يقلل من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن.

- علاج حروق الشمس

ماء الورد من العلاجات الطبيعية المساعد لحروق الشمس، حيث يساعد في تسريع عملية الشفاء وتخفيف الألم الناتج عن التعرض المفرط لأشعة الشمس.