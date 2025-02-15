ماذا يحدث للجسم عند تناول نفس الطعام يوميا؟ نتائج غير متوقعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل تساءلت يومًا ما، ماذا يحدث للجسم عند تناول نفس الطعام يوميا؟ ربما قد تعتقد أن تفضيلك لوجبة بعينها أمر كاف لتناولها بشكل يومي ومستمر، فالبعض لا مانع لديهم من تناول المكرونة يوميًا، أو حتى أصابع ورق العنب، أو حتى البيتزا دون أن يكلوا أو يملوا، ليس فقط الأكلات السريعة فحسب، فهناك أشخاص يلتزمون بالحميات الغذائية قد يستمرون على تناول وجبة بعينها دون تغييير، فهنا الأمر قد يثير تساؤلا مهما، ماذا يحدث للجسم عند تناول نفس الطعام يوميا؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول نفس الطعام يوميا؟

حذر الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، من خلال «الوطن» من تناول نفس الطعام يوميا، حتى وإن كان الأمر يندرج تحت اتباع الحميات الغذائية «الريجيم»، فبعض الأشخاص يلتزمون بريجيم البيض، أو البرتقال، ويتناولونه بشكل مستمر ومتكرر، وهو ما سلط علىه استشاري التغذية الضوء خلال حديثه.

وأوضح الطبيب أنه على الرغم من صحة هذه الأكلات، إلا أن الاستمرار عليها يحرم الجسم من فوائد غذائية أخرى قد تمدها أكلات أخرى: «البيض طبعًا مفيد ومليان بروتين بس مقدرش اعتمد عليه بشكل أساسي لأنه هيزود الكوليسترول وقتها، وهيحرم الجسم من عناصر تانية، ممكن تمدها أكلات تانية».

ونوه الطبيب إلى أن الخطر الأكبر هو تناول نفس الطعام يوميا، من الأكلات غير الصحية الغنية بالدهون، إذ تترك عواقب وخيمة وأمراض خطيرة».

ماذا يحدث للجسم عند تناول نفس الطعام يوميا؟

وكان «دويتشه فيله» سلط الضوء في وقت سابق، عن تأثير ماذا يحدث للجسم عند تناول نفس الطعام يوميا، إذ سرد بعض المشكلات والمخاطر التي قد تحدث على النحو التالي:

حرمان الجسم من العناصر الغذائية المهمة

قد يلجأ العديد لتناول بعض الأكلات الصحية مثل التي تحتوي على الحديد، والمعادن، والفيتامينات C و E و K، والزنك والبوتاسيوم والكالسيوم، وغيرها، ولكن بالرغم من العناصر الغذائية المهمة، فإن الجسم هنا قد يُحرم من عناصر أخرى كالدهون الصحية، والبروتين والفيتامينات الأخرى التي يحتاجها الجسم.

فقر البكتيريا الجيدة وضعف المناعة

تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات، أو حتى الأطعمة غير الصحية الغنية بالدهون المتحولة، والكوليسترول الضار، له العديد من العواقب على عملية التمثيل الغذائي، فلم تعد تعمل بشكل صحيح، فضلًا عن تراكم عناصر بعينها وحدها في الجسم، دون غيرها، فيؤكد خبراء التغذية على سبيل المثال أن السموم يمكن أن تتراكم في الجسم لعدم قدرة الجسم على التخلص منها بشكل صحيح، ما يؤدي إلى خطر تسمم الدم.

ومن ثم يكون له تأثير سلبي على عدد الجراثيم المعوية، فنقصها يؤدي إلى تراكم السموم في الجسم وضعف جهاز المناعة.

الموت المبكر

بحسب دراسة أجرتها كلية هارفارد للصحة العامة ونشرت في المجلة الدولية لعلم الأوبئة، فإن النظام الغذائي غير المتوازن، يؤدي في النهاية أيضًا إلى زيادة معدل الوفيات، استنادًا إلى بيانات عن عادات الأكل لأكثر من 59000 امرأة، فإن نسبة الوفيات كانت أعلى بين من لم يحرصوا على تنوع طعامهم.