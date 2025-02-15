قبل انطلاق حفل البافتا 2025.. نسنتذكر إطلالات النجمات الجمالية التي سرقت الأضواء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2025 10:19 صباحاً - يعدّ حفل جوائز البافتا BAFTA واحداً من أهم المحطات السينمائية التي ينتظرها عشاق الفن والموضة على حدّ سواء، فهو لا يقتصر على تكريم أبرز المواهب السينمائية والتلفزيونية، بل يشكّل أيضاً منصة عالمية تستعرض فيها النجمات العالميات أجمل إطلالاتهن الجمالية وأكثرها سحراً وتألقاً. ومع اقتراب موعد حفل البافتا 2025، تزداد الترقّبات حول من ستحقق الإطلالة الأكثر تأثيراً وجاذبية على السجادة الحمراء، ومن ستخطف الأنظار بتسريحة شعر استثنائية أو مكياج ساحر يضفي لمسات من الفخامة والرقي على مظهرها.

وخلال السنوات الأخيرة، شهدنا مجموعة من الإطلالات الجمالية الفريدة التي باتت حديث الصحافة والجمهور، حيث تميّزت بعض النجمات بأساليب مكياج ناعمة ورومانسية، فيما لجأت أخريات إلى اختيارات جريئة تجسّد الجرأة والابتكار، سواء من خلال أحمر الشفاه القوي، أو ظلال العيون الدخانية، أو حتى تسريحات الشعر المبتكرة التي أضافت بريقاً خاصاً إلى حضورهن.

ومن "الخليج 365"، ندعوكِ إلى استكشاف أجمل الإطلالات الجمالية التي تألقت بها النجمات العالميات في حفل البافتا خلال الأعوام الأخيرة، حيث نأخذكِ في جولة عبر أبرز صيحات الجمال التي زيّنت السجادة الحمراء، بدءاً من المكياج الكلاسيكي الفخم وصولاً إلى اللمسات العصرية الجريئة التي أعادت رسم ملامح الأناقة بأسلوب استثنائي.

إيما ستون بمكياج مشرق وتسريحة ذيل الحصان الفوضوية

Embed from Getty Images



خلال حفل جوائز البافتا 2024، تألقت إيما ستون بمظهر جمالي ناعم وأنيق أبرز ملامحها الطفولية بطريقة أسرت القلوب، تعكس أسلوبها الجمالي المعروف بالنعومة والبساطة مع لمسة من الأنوثة الراقية. حيث اختارت مكياج العيون الطبيعي بظلال العيون الخافتة مع طبقات عدة من الماسكرا، إلى جانب أحمر الشفاه المشمشي المشرق والبشرة المصقولة الخالية من العيوب وذات اللون الموحد. ونسقت مع مكياجها تسريحة ذيل الحصان الفوضوية المنخفضة مع الغرة المنسدلة بأسلوب عفوي على جانبي الوجه، مما أعطاها إطلالة أنثوية ورومانسية، بطابع عفوي وأنيق في آن.

يمكنك أيضاً مشاهدة أجمل تسريحات شعر النجمات في حفل توزيع جوائز البافتا 2024

روزي هنتنغتون بالمكياج المشمشي وتسريحة ذيل الحصان العالي

Embed from Getty Images



بدورها، خطفت عارضة الأزياء العالمية روزي هنتنغتون وايتلي Rosie Huntington-Whiteley، التي تتميز بعينيها الزرقاوين وشعرها الحريري الأشقر، الأنظار بإطلالتها الجمالية في حفل جوائز BAFTA لعام 2023، التي عكست اختياراتها الأنثوية التي تبرز ملامحها بأسوب كلاسيكي بلمسة عصرية. فقد اختارت مكياج عيون مشرقاً بظلال العيون الفاتحة فوق الجفن العلوي مع الكحل الأسود الذي غمر كامل العين فأبرزها وعزز من جمالها، جنباً إلى جنب مع طبقات عدة من الماسكرا. مكياج البشرة جاء مضيئاً بلمسات مشمشية مشرقة تناغمت مع أحمر الشفاه البارز باللون المشمشي الكريستالي الغامق. في المقابل، اختارت تسريحة ذيل الحصان العالي المالس مع الغرة المشدودة بالكامل إلى الخلف، ما أبرز جمالها ومنحها مظهراً أنثوياً خطف القلوب.

ليدي غاغا بالمكياج الفضي وتسريحة الريترو المنسدلة

Embed from Getty Images



بدورها، سحرت النجمة ليدي غاغا Lady Gaga القلوب بإطلالتها الجمالية في حفل جوائز البافتا لعام 2022، وشكلت نقلة نوعية في مسيرتها الفنية والجمالية، التي غالباً ما كانت مثيرة للجدل، فاعتمدت مكياجاً أنثوياً راقياً باللون الفضي مع الرموش المستعارة الطويلة والكثيفة والأيلاينر الناعم الذي غمر منبت الجفن العلوي، والكحل البني الخفيف داخل العين، أما أحمر الشفاه فتم اعتماده باللون النيود البني بلمسات ساتانية جذابة، فيما جاء مكياج البشرة مصقولاً بنغمات وردي مشرقة. في المقابل، تألقت بتسريحة الشعر الريترو المنسدل بالفرق الجانبي.

ما رأيك أيضاً أن تشاهدي أجمل صيحات مكياج النجمات في حفل جوائز البافتا 2024

فلورنس فوغ بالمكياج الكلاسيكي وتسريحة الشعر المرفوع

فلورنس فوغ Florence Pugh في حفل جوائز البافتا 2020(مصدر الصورة: Scott Garfitt/BAFTA via Getty Images)



تشتهر النجمة فلورنس فوغ Florence Pugh بأسلوبها الجمالي المتفرد التي تسعى من خلاله إلى إبراز جمالها بأسلوب أنثوي راقٍ من دون أن تغيب عنه اللمسات العصرية. وفي حفل جوائز البافتا 2020، اعتمدت موضة المكياج الكلاسيكي الذي يرتكز على ظلال العيون الخافتة والأيلاينر الأسود الرفيع عند الزاوية الخارجية للعين، إلى جانب البشرة المتألقة بلون موحد وأحمر الشفاه الأحمر الناري. وأبرز جمال وجهها من خلال اعتمادها تسريحة الشعر المرفوع بالكامل بشكل مصقول جداً، مع الغرة الريترو المسحوبة إلى الخلف.

مارغوت روبي بالمكياج الأزرق وتسريحة الشينيون الكلاسيكية

Embed from Getty Images



النجمة مارغوت روبي Margot Robbie تألقت من جهتها في حفل جوائز البافتا لعام 2019، بإطلالة أنثوية عكست ذوقها الراقي في اختيار إطلالاتها وميلها إلى اللمسات الشبابية التي تطغى على مظهرها، حيث اختارت مكياج عيون نابضاً بالحيوية باللون الأزرق البراق مع الكحل الأسود الناعم عند الزاوية الخارجية للعين مع طبقات عدة من الماسكرا، والذي جاء متناغماً جداً مع أحمر الشفاه المشمشي المات ومكياج البشرة المشرق بنغمات مشمشية أضاءت وجهها. كذلك، اختارت تسريحة الشينيون الكلاسيكية التي ترتكز على رفع كامل الشعر إلى الخلف، مع الغرة الجانبية المموجة المسحوبة بأسلوب مميز إلى الخلف. فجمعت إطلالتها بين اللمسات العصرية والأنوثة والفخامة.

أنجلينا جولي بمكياج نيود ناعم وتسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة

Embed from Getty Images



كعادتها، خطفت النجمة أنجلينا جولي Angelina Jolie الأنظار في حفل جوائز البافتا لعام 2018، واختارت إطلالة كلاسيكية راقية لا مبالغة فيها كغالبية اختياراتها الجمالية. فقد تألقت بمكياج عيون نيود ناعم مع الكحل الأسود المدموج بأسلوب دخاني ناعم عند الزاوية الخارجية للعين، إلى جانب الرموش الكثيفة والطويلة التي أبرزت عينيها الزرقاوين وعززت جمالهما، فيما جاء مكياج البشرة متألقاً ومشرقاً بلون موحد، فيما تم اعتماد أحمر الشفاه الطبيعي بلمسات لؤلؤية جذابة. ونسقت مع مكياجها تسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة مع الغرة المسحوبة بالكامل إلى الخلف.