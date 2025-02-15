ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط من تناول اللب السوري؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

اللب السوري من أشهر المسليات التي يفضلها الكثيرون لمذاقه المميز، لكنه لا يقتصر فقط على كونه من «التسالي»، بل يتميز بفوائد غذائية متعددة. يُعرف اللب السوري أيضًا ببذور عباد الشمس، وهو من أقدم الأنواع استخدامًا، حيث كان يُستعمل في البداية كغذاء للطيور، ثم تطور استخدامه ليشمل استخراج الزيت، ما يعكس قيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة.

فوائد اللب السوري

ذكرت الدكتورة مروة شعيرر، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللب السوري يُعد مصدرًا غنيًا بالأوميجا 3، وتتضمن فوائده ما يلي:

1.تعزيز صحة القلب

2. خفض مستويات الدهون الثلاثية

3. تقليل خطر الولادة المبكرة

4. المساهمة في محاربة الاكتئاب

5 .المساعدة في علاج الالتهابات

6. تعزيز صحة الدماغ

فوائد حبوب اللب السوري

وفقاً لموقع webteb، تتمثل فوائد حبوب اللب السوري في العديد من الجوانب الصحية، ومنها:

حماية الخلايا من التلف:

يحتوي اللب السوري على فيتامين «هـ» ومضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة الضارة. كما أن السيلينيوم الموجود فيه يساعد في إصلاح خلايا الجسم ويحد من نمو الخلايا السرطانية.

تحسين الهضم:

تحتوي حبوب اللب السوري على كمية كبيرة من الألياف التي تساهم في تحسين عملية الهضم، كما تساهم في الوقاية من مشاكل مثل الإمساك، البواسير، وسرطان القولون.

زيادة مستوى الطاقة:

تعد حبوب اللب السوري مصدرًا جيدًا للبروتينات والكربوهيدرات، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لمد الجسم بالطاقة اللازمة، وهو ما يفسر لماذا يفضلها الرياضيون.

تقوية المناعة:

تحتوي حبوب اللب السوري على الحديد الذي يساعد في نقل الأوكسجين إلى العضلات، بينما الزنك يقوي جهاز المناعة ويحمي من الأمراض الشائعة.

تقوية العظام والعضلات:

يعزز المغنيسيوم الموجود في هذه الحبوب صحة العظام ويمنح الجسم الطاقة

دعم صحة الدماغ والرؤية:

تساعد حبوب اللب السوري في تحسين المزاج والحد من التوتر بفضل محتواها من حمض التربتوفان، الذي يعزز إنتاج السيروتونين في الدماغ.

كما تحتوي على الكولين الذي يحافظ على الذاكرة ووظائف الرؤية

مفيد للمرأة الحامل:

حبوب اللب السوري مصدر جيد لحمض الفوليك الذي يعزز إنتاج خلايا جديدة ويساعد في تطور ونمو الجنين.

ماذا يحدث عند الإفراط من تناول اللب السوري؟

أشارت الدكتورة مروة شعير إلى أضرار اللب السوري، موضحة أن كثرة الإفراط في تناول اللب السوري يزيد في الوزن، لأنه يحتوي على سعرات حرارية عالية، كما إنه يؤدي إلى تلبكات معوية، تسبب الألم، لذا ينصح بالاعتدال من تناوله.