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معشوق الملايين.. هل يزيد السمك من أعراض البرد؟

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القاهرة - سمر حسين - صحة

هل يزيد السمك من أعراض البرد

نزلات البرد من الأمراض الشائعة التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتؤثر على الكثير من الأشخاص، خاصة في فصل الشتاء، وهناك العديد من العوامل التي تساهم في زيادة حدة الأعراض أو تساعد في التعافي، وعلى رأسها التغذية السليمة.

وفي هذا السياق، يثار سؤال مهم حول تأثير تناول السمك على نزلات البرد، فهل يزيد من الأعراض؟ لاسيما وأنه من الوجبات المفضلة لدى ملايين المصريين، الذين يعشقون تناوله دون التقيد بأوقات معينة أو حالات صحية محددة.

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هل يزيد السمك من الإصابة بالبرد؟

وقالت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إنّ السمك ليس له علاقة بنزلات البرد، فلا يزيد من أعراض البرد أو يحد منها.

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ماذا يحدث للجسم عند تناول السمك؟ 

وذكرت مروة شعير، لـ«الوطن» فوائد السمك على النحو التالي:

من اللحوم البيضاء الصحية التي تحتوي على سعرات حرارية قليلة لو تم تناوله بشكل صحيح.

مفيد لصحة الجسم يعزز صحة القلب وصحة الجلد.

يحسن من التحصيل الدراسي و الذاكرة.

الوقاية من الأمراض.

غني بأوميجا 3، وخاصة الأسماك الدهنية (السلمون والمكريل والتونة) ومن أهم فوائد الأوميجا 3:

1. تعزيز صحة القلب.

2. خفض مستويات الدهون الثلاثية.

3. تقليل خطر الولادة المبكرة.

4. المساهمة في محاربة الاكتئاب.

5 . المساعدة في علاج الالتهابات.

6. تعزيز صحة الدماغ.

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الكمية المسموحة لتناول السمك

وأشارت الطبيبة إلى أنه يفضل تناول السمك مرتين أسبوعياً للاستفادة من فوائده.

وأكدت أن الجمبري والمحريات يجب الحرص على الأخذ منها بحذر وكميات قليلة؛ لأنها توجد بها نسبة من الكوليسترول الضار، وذلك لأصحاب أمراض القلب والذين يعانون من نسبة كوليسترول عالية ويفضل الشواء أو طهيه في الفرن.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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