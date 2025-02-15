الامارات | أطفال ينشدون وأكياس هدايا في «حق الليلة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زهور صغيرة من الأطفال بلباسهم التراثي، تأبطوا أكياس الهدايا والحلوى، وساروا بانتظام يتغنون بالأهازيج الشعبية ليعلنوا بدء فعالية الاحتفال بليلة النصف من شعبان، حيث أقيم احتفال حاشد بمناسبة «حق الليلة» ضمن فعاليات أيام الشارقة التراثية بمشاركة وتفاعل لافت من قبل الأسر والأطفال.

وحاز الأطفال المشاركون في إحياء «حق الليلة» على إعجاب الجمهور وهم ينشدون الأناشيد الشهيرة الخاصة بالمناسبة مثل:

عطونا الله يعطيكم بيت مكة يوديكم

عطونا من حق الله يخلي لكم عبدالله

كما شارك بعض الجمهور في المسيرة والإنشاد مع الأطفال في أرض الفعالية وهم يحملون مشاعر الإعجاب والبهجة، ويعكسون الفرح المصاحب لأجواء الفعالية.

وقالت خولة مبارك الغفلي من إدارة الفعاليات والأنشطة بمعهد الشارقة للتراث المسؤولة عن الفعالية: «إن حق الليلة الذي يقام سنوياً في النصف من شعبان هو مناسبة مهمة للأطفال يتعلمون خلالها الكثير من القيم المحلية، إضافة لتعلم بعض القيم المجتمعية المهمة الأخرى كالألفة والمحبة والتسامح لترسخ بينهم عند الكبر، وتسهم في بناء أجيال أصيلة».

وكانت «ورش مهرة» و«القطار المتحرك» من أبرز فقرات الحفل التي شهدت إقبالاً كبيراً من الجمهور وهو يقوم بإحياء تقليد شعبي بتوزيع هدايا النصف من شعبان على الأطفال والزائرين، وسط أجواء الفرحة التي جمعت العشرات من الأطفال والأسر للحصول على جولة ترفيهية في ساحة الفعاليات يطلعون فيها على معالم مرافق أيام الشارقة التراثية كالعرشان التراثية، والبيئات المحلية المختلفة.

كما كانت «عليا»، الشخصية المحلية المحببة للأطفال هي الأخرى من أبرز معالم الحفل، حيث أسهمت في تزيين الأجواء بلباسها التراثي وتلويحة اليد التي جمعت حولها الكثير من الأطفال والزائرين لالتقاط الصور التذكارية.