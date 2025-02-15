الامارات | باحثون: الحيوانات تصاب بالأمراض العقلية مثل البشر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منذ عقود يدور السؤال بشأن ما إذا كانت الحيوانات تصاب بالأمراض العقلية، وفي الوقت الذي يتكهن فيه الباحثون وأصحاب الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب كل يوم بشأن الأفكار التي تدور في خلد حيواناتهم، فقد أعطى التقدم العلمي والطفرة التي حدثت في المسح الإشعاعي للمخ نظرة أوضح لحقيقة ما يحدث داخل عقول الحيوان، وأصبح الخبراء الآن على قناعة بأن معظم الثدييات وربما بعض الطيور أيضاً يمكن أن تصاب بالتوتر، على غرار ما يحدث للبشر على نحو يدعو للدهشة.

ويقول أطباء بيطريون وباحثون في مجال سلوكيات الحيوان إن الحيوانات تصاب بالفعل بالأمراض العقلية والاضطرابات النفسية، ولكن طبيعة الأعراض التي تظهر عليها تختلف بالطبع عما يحدث لدى الإنسان، فالقطط والكلاب التي تعاني القلق والتوتر ربما لا تظهر عليها الأعراض نفسها المذكورة في كتب ومراجع الطب النفسي، وقد تختلف سلوكياتها عن التعريف التقليدي لمرض «اضطراب القلق المعمم» ويقصد به القلق المزمن. وتتسم أعراض هذا المرض النفسي بشعور مفرط بالتوتر معظم الوقت وعدم القدرة على التحكم في القلق. ورغم أن البشر يمتلكون اللغة التي تسمح لهم بالتعبير عن معاناتهم، فإن الحيوانات لا تستطيع توصيل معاناتها النفسية للآخرين. ومن جانبهم، يستطيع الأطباء البيطريون تشخيص إصابة الحيوانات بالقلق أو بالوسواس القهري عندما يرصدون مؤشرات معينة في سلوكياتها.

ويرى كارلو سيراكوزا أخصائي الطب البيطري بجامعة بنسلفانيا الأميركية، أن الحيوانات تصاب «بالقطع» بالأمراض العقلية، ويعمل سيراكوزا بانتظام مع أصحاب حيوانات أليفة تظهر عليها أعراض عنف أو سلوكيات مدمرة، ويقول إنها نتاج للشعور بالتوتر أو الخوف.