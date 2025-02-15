الامارات | عملاقا التصوير ماكولين وناكتوي يلتقيان في «إكسبوجر 2025»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجتمع اثنان من أعظم المصورين العالميين؛ سير دون ماكولين، أحد أبرز رموز التصوير الوثائقي، وجيمس ناكتوي، الحائز جائزة «روبرت كابا» الذهبية خمس مرات، في جلسة حصرية ضمن فعاليات النسخة التاسعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير الجاري في منطقة الجادة بالشارقة.

ويروي المصوران، خلال الجلسة التي تقام تحت عنوان «أن تكون شاهداً عبر ظلام التاريخ»، تجاربهما العميقة في توثيق الأحداث العالمية الكبرى، مسلطين الضوء على قوة الصورة في كشف الحقائق وحفظ الذاكرة الإنسانية.

وتكشف الجلسة المسيرة المهنية للمصورين دون ماكولين وجيمس ناكتوي، حيث يتشاركان أفكارهما حول الصور التي التقطاها والتي هزّت الضمير الإنساني، ويناقشان من خلالها أخلاقيات تصوير الحروب والمعاناة الإنسانية.

ومن خلال قصص شخصية ورؤى معمّقة لما يحدث خلف الكواليس، يستعرض المصوران تأثير أعمالهما في الجهود الإنسانية والإغاثية العالمية.