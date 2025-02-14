في عيد الحب.. نصائح للحفاظ على صحة قلبك من الأمراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

عند ذكر عيد الحب، يُذكر القلب، لارتباطه بأنه مصدر الشعور عن كثير من الرغبات أبرزها الحب، والتعلق من خلاله بالأحباء فبحسب الأبحاث العلمية فإن القلب شريك أساسي في الانفعالات، فهو أهم اجزاء الجسم البشري، ويؤثر على بقية اعضاء الجسم وهو مضخة عضلية بحجم قبضة اليد تضخ الدم إلى أنحاء الجسم عبر الأوعية الدموية، تعمل دون توقف ولا كلل وتنظم الإيقاع والنبضات.

ولارتباط قلبك بمشاعر الحب، يرصد لك «الوطن» نصائح للحفاظ على صحة القلب من الأمراض، والوقاية من الوفاة، في عيد الحب.

الأمراض القلبية السبب الأول للوفاة في العالم

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية تُعدُّ الأمراض القلبية الوعائية السبب الرئيسي للوفاة في العالم، حيث تتسبب في وفاة نحو 17.9 مليون شخص سنويًا.

وتشمل الأمراض القلبية الوعائية مجموعة من الاضطرابات التي تصيب القلب والأوعية الدموية، مثل مرض القلب التاجي، ومرض الأوعية الدماغية، وداء القلب الروماتيزمي.

أسباب الإصابة بالقلب

ذكرت منظمة الصحة العالمية أسباب الإصابة بمرض القلب على النحو التالي:

النظام الغذائي غير الصحي.

الخمول البدني.

تعاطي التبغ والكحول.

تلوّث الهواء.

عوامل خطر الأمراض القلبية

تظهر آثار عوامل الخطر لدى الأفراد في الشكل الآتي:

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع مستوى الكلوكوز في الدم.

زيادة نسبة الدهون في الدم.

زيادة الوزن والسمنة.

وتكمن زيادة خطورة الإصابة بـ«النوبات القلبية والسكتة الدماغية وقصور القلب ومضاعفات أخرى».

نصائح لصحة قلبك

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى بعض النصائح لصحة قلبك، على النحو التالي:

الإقلاع عن تعاطي التبغ

تقليل كمية الملح في النظام الغذائي

تناول كمية أكبر من الفواكه والخضراوات

ممارسة النشاط البدني بانتظام

الامتناع عن تعاطي الكحول

الإكثار من شرب السوائل

الإقلال من شرب المنبهات

الابتعاد عن الأغذية الدهنية